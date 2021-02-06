【本報訊】近日語音社交程式Clubhouse爆紅，不僅HKTVMall創辦人王維基加入，連Tesla創辦人Elon Musk都加持，其邀請碼在內地更一度炒上999元人民幣（下同，約1,200港元）。惟Clubhouse被指使用總部設於上海的科技公司「聲網」（Agora）的即時語音聊天技術，有科技專家向本報稱，軟件利用聲網雲端平台儲存數據，假如數據資料存放在內地境內，當局隨時按當地法律賦予的權力取用。

目前僅可在蘋果手機使用的Clubhouse，上月底於香港爆紅，獲不少KOL推薦。Clubhouse玩法是要先取得邀請碼，才能註冊賬戶。用戶初時只會有兩個邀請碼。擁有賬號後，就可以隨意加入任何一個主題房間，收聽討論或發言。房間的話題多樣化。由於用戶只有兩個邀請碼，賬戶變得稀罕，在內地二手平台「閒魚」有人以999元出售一個邀請碼。本報在淘寶網發現邀請碼價錢較相宜，大約155元（約187港元）。

用家欠戒心 資料恐成「罪證」

近日花三小時收聽Clubhouse的港人張先生向《蘋果》稱，昨正值「吹哨人」李文亮去世一周年，他也參加了「李文亮默哀房間」，近日亦參與一個「扮譚仔姐姐口音」及「扮港式英語」的主題房間：「內容可以很正經，亦可以非常無聊」。現時他每晚都聽Clubhouse，笑說：「老婆都呻嘈到佢。」

Clubhouse最重要的元素是語音系統，財經科技網站Interconnected創辦人Kevin Xu亦稱，如果沒有聲網API（應用程式介面）的成熟，Clubhouse可能都不會存在，或起碼需要進一步的時間來重建。當Clubhouse在去年3月發佈第一版時，聲網已經是一家成熟的公司，市值74億美元（573億港元）。該公司官方網站並沒有寫到與Clubhouse存在任何關係，但列出50多款合作開發App，大部份是中國公司，如小米、社交平台陌陌等。

曾參與Clubhouse聊天活動的方保僑向本報表示，關鍵是聲網如只提供核心技術，當中應問題不大，但如果連同雲端系統一併提供，可能會涉及私隱風險。假如數據資料存放在內地境內，當局隨時按當地法律賦予的權力取用。Clubhouse只限語音討論，方見用家戒心不重，大家用真頭像和真名參與，「但即使無錄音功能，但不排除有第三方軟件能錄低討論內容，或者有人開免提用錄音機錄音，要講敏感內容，始終要小心。」張先生認為當註冊需要手機號碼時，相信資料已送中：「我估未來一些政治敏感人物於Clubhouse上發言，或成為法庭上的罪證，尤其是內地維權人士。」