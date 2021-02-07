東鐵綫新訊號系統及新「9卡」列車昨日（6日）投入服務，惟首日啟用即多次發生故障，導致列車「塞車」，甚至有新列車行駛時一度斷電，車長須重啟列車系統才能恢復行駛。而回到紅磡站總站後，列車更須提早駛回車廠。有區議員稱昨日視察時，同樣感到新訊號系統不太穩定，籲市民明天上班日要提早10至15分鐘岀門，以免延誤。

港鐵表示，明日為新訊號系統啟用後的首個工作日，將盡量安排早上繁忙時間南下路段繼續以12卡車行走，並會密切監察情況，視乎需要，作出車務調動及車站實施人流管理措施。

系統故障列車塞爆等入站 整輛列車曾斷電

新訊號系統昨日屢次出現故障，據Facebook 專頁「 MTR Service Update 」整合，除了昨早7時上水站出現訊號系統故障，站內有多輛列車排隊等候入站，導致「塞車」情況，其後再發生至少4宗事故。

第一宗在昨日下午4時多發生，當時因訊號系統未能傳送開車訊號，車站職員要改用手號旗提示列車車長開車。

第二宗於下午約5時半，新9卡車列車駛至大學站附近時，整輛列車斷電，車長要將列車重新啟動，才能恢復行駛，列車最後駛至紅磡便停止服務，提早返回車廠。

至於第三宗故障發於昨晚上7時發生，當時列車於旺角東站，因車門未能關上，而要停止服務；最後一宗則發生在凌晨12時許，有列車於大埔墟站因機件故障，同樣須停止服務。

區議員指多個站停車時間增加

北區區議會交通事務委員會副主席陳惠達表示，昨日坐車時，感新訊號系統不太穩定，派車系統有混亂，多個站的停車時間較以往長。

據他了解，港鐵明日繼續沿用新列車及新訊號系統，早上7時15分至9時的繁忙時間的南行路段，即上去至紅墈站會安排12卡車行駛。他估計，上班日會有更多乘客乘搭，提醒市民如搭港鐵須提早10至15分鐘岀門，以免因新訊號系統不穩，而延誤上班。

港鐵表示，明日為新訊號系統啟用後的首個工作日，將盡量安排早上繁忙時間南下路段繼續以12卡車行走，並會密切監察情況，視乎需要，作出車務調動及車站實施人流管理措施。

九巴準備隨時調動車務應付需求

九巴表示，明日密切監察相關路線運作及客量，隨時調動車務以應付需求，涉及81C、280X、72X、277X及978等18條路線。

港鐵表示，明日為新訊號系統啟用後的首個工作日，將盡量安排早上繁忙時間南下路段繼續以12卡車行走，並會密切監察情況，視乎需要，作出車務調動及車站實施人流管理措施。

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