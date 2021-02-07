維園年宵開幕第二日，雖然攤位數目大減，場內亦不算擠逼，但有花檔檔主認為人流已比預期多，生意算「過得去」，但始終都受閉場清潔時間影響。

檔主嘆安排混亂 憂天氣差影響銷情

經營水仙攤位的李先生預期，生意會比去年減少四成，但仍都未有減價促銷，「（生意）都算過得去，唔特登減價喇，因為做舊客多」。他認為一度取消年宵的安排混亂，「最好下年唔好咁啦，之前又攞咗街舖，好彩有得退」。他又指，每天閉場清潔兩小時對生意有一定影響，「以前係一路直落，突然有兩段時間唔畀人入，始終爭啲囉」。

有攤檔未有主打傳統年花，第六年擺檔的李小姐以小玫瑰、小牡丹、滿天星等花卉吸引年輕客人。她認為清潔時段雖令人流減少，但能夠讓員工休息用膳，她又擔心過兩日天氣可能轉差，影響銷情。

市民批閉場指示不清晰

買花客陳小姐帶同父親行年宵，主要購買桃花和年桔，她認為年花售價普遍比往年低，由父親議價後，能以350元購得一棵一米多高的桃花。她認為今年年宵氣氛一般，感覺不太擠逼，不過兩排攤檔之間的距離太闊，對長者來說較為吃力。

另一名市民梁小姐買花預算約1,000元，打算購買百合、蘭花，她認為人流較少，雖然沒有乾貨的確「爭咁啲」，但感覺逛得較舒服。

維圍下午1時半關閉場地清潔，保安在銅鑼灣入口圍起鐵欄，讓市民入欄內等候入場。有人到場才知悉閉場安排，2時到場的莊先生認為指示不夠清晰，「心情梗係唔好，新年都係想買啲野轉運，又要帶住老人家、小朋友，呢度人多，又一樣要聚集」。最終職員廣播指已於2時20分完成消毒，提早開閘讓人入場。

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