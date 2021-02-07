機管局早前宣佈，由下周二（9日）起，所有進入三跑地盤的工人及員工，必須出示武肺病毒陰性檢測結果，發展局局長黃偉綸今日亦在網誌透露，建造業議會聯同香港建造商會正研究加強防疫措施，將要求工友及員工在進入地盤前，必須出示病毒陰性檢測結果證明，料未來一星期公佈方案細節，本月內開始推行。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，政府一直未能將檢測與對應高風險群組的工作程序結合，導致政策推遲進行，亦對受檢測者造成不便，他建議政府除了可資助工友檢測費，亦可安排到場派樽，工友可即日交回，不用特意放工才檢測，亦應先由較大規模、過百人的地盤做起，因該些場地傳播源會較多。

他又認為兩周一檢時間太長，「今日陰性難保聽日唔會造成傳播，14日可以傳好多代」，故建議7日一檢，主管如發現有工友出現病徵，亦應馬上提出檢測，「要有個氣氛大家都習慣去做，管職安健嘅人去管埋感染控制措施。」他又指如地盤出現確診個案，緊密接觸者以外人士亦應進行醫學監察或重複檢測，否則更容易散播到社區，如停工帶來損失政府宜作賠償。

工會代表冀政府或業界負擔費用

香港建造業紮鐵職工會主席黎鉅輝表示，現時已有不少地盤要求員工每周或2星期檢測一次才能工作，其中一次要自費，他認為無論由政府安排派樽還是讓工友自行檢測，都希望費用由公司或政府負擔，亦希望能縮短檢測時間，「而家約到收工去社區檢測中心驗，第二朝有短訊結果就可以返工」。

他又指不少裝修工人或小型工程地盤的員工不用「打卡」上班，當中不排除有少量「黑工」，未知他們會否被歸類需要作恆常檢測，當局應檢視以免走漏這批工友。

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