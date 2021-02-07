疫情重創各行各業，一年來不少打工仔慘變「失業大軍」，社聯發現超過30%失業及就業不足的家庭陷入貧窮，但綜援制度未足以保障他們。社聯指除了基層人士，從事較高收入的行業、擁有較高學歷人士，同樣面對失業或就業不足，促請政府推行有效措施支援受影響人士。

社聯分析本港去年第三季就業數據，該季失業率為6.4%，近26萬人失業。社聯總主任（政策研究及倡議）黃和平表示，失業情況不限於低學歷人士，無論由小學、中學到專上教育學歷的失業率，均也超過8%，持專上教育文憑或副學位人士的失業率更高於較低學歷人士。

若以職業分類，失業及就業不足情況亦不限於基層職業人士，部份中層職位，例如工藝人員失業率達到9.9%、文書支援人員為6.5%、而機台及機器操作員及裝配員則為5.6%。

近36萬家庭最少1人失業或就業不足

黃和平指，不少中層職位失業人士的失業時期較長，其中機台及機器操作員的失業時期中位數達164天，「佢哋本身只對某種機器較為熟悉，轉工會困難啲，佢哋失業4、5個月，積蓄仲夠唔夠用呢？」

社聯業務總監黃健偉表示，本港17.1%從事經濟活動的家庭最少有1名成員面對失業或就業不足，涉及359,900個家庭，當中超過122,700個家庭，即34.1%家庭收入低於貧窮線。

但黃健偉指，不少家庭未必合資格申請綜援，他指失業及就業不足人士當中，只有5.3%正領取綜援，建議政府設立短期失業援助，協助失業人士解決燃眉之急。他又建議放寬在職家庭津貼申請資格，將最低工時要求由72小時下調至36小時，同時向所有合資格領取全額職津家庭發放雙倍津貼。黃健偉亦建議政府研究失業保險制度，協助不同階層失業人士，在短期失業期間維持穩定生活。

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