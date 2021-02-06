【武肺第四波】

【本報訊】機場三跑地盤群組持續擴大，昨增三宗確診個案，全為早前確診工人的家居密切接觸者，群組累計27人。惟有工人指機管局未有下令「封盤」，逾千工人仍「工照開」，更稱部份外判公司要求工人獲陰性證明才可復工，卻有人未有結果便成功「闖關」開工，終在工作期間接獲確診通知。衞生防護中心昨公佈周二起，所有進入三跑工地的員工要出示檢測陰性結果，否則不可開工，並須每兩周一檢。

政府早前向三跑工地發出強檢公告，要求3206及3303工程合約中，兩個受影響工地暫時停工14日。三跑地盤工友Ken爆料指，公告雖提出停工，實際只限制工人不准進入某些區域，其他地方仍可自出自入，如無掩雞籠。

工程師：唔停工冇意思

Ken批評地盤管理鬆懈，其所屬外判公司要求工友停工及檢測，收到陰性檢測結果後，截圖轉發給公司紀錄，得大判批准才可復工。惟進入地盤時，根本無人在門口查核檢測結果，所謂限制如同虛設，結果有人返工後卻證實確診，令地盤人心惶惶，「咁同攞條命去玩有咩分別？𠵱家返工唔只擔心有工業意外，仲要擔心埋會唔會瀨嘢（受感染）。」

工程師陳先生指，三跑工程由多家公司合作，各公司政策有不同。他所屬的大判，只要求員工自行檢測，更講明未有結果亦能如常開工，「你叫我哋檢測，但又唔叫我哋停工，冇意思㗎喎」。他怒指地盤政策混亂兒戲，「地盤係機管局話事，以為政府會打安全牌，點知都係唔停工，攞我哋條命較飛！」

據知，有雜工在工作期間接獲確診通知，其接觸過之處，如貨櫃及工程車等，立即圍封並貼上「待消毒，勿用」告示。

三跑地盤工程浩大，涉多份工程合約，每日近3,000人開工。地盤內人流密集，每逢上落班時間，碼頭皆人頭湧湧，交叉感染機會非常高。建築地盤職工總會組織幹事黃在琳直言，工人工作時難維持1.5米社交距離，體力勞動工種亦難以遵守口罩令，加上日薪制下，有人為保生計，寧願冒險開工。

機管局回應，因應工程合約3206及3303總承辦商的分判商工人確診感染，局方已按衞生署建議，暫停相關工地施工14天，並會巡查工地確保分判商遵守規定。另外，機場三跑群組昨新增三宗確診，均為確診工人的家居密切接觸者，早前已送往檢疫中心。現時三跑地盤27宗個案，包括15名工人及12名家屬或緊密接觸者。

衞生署稱加強建造業檢測

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨指，已要求地盤停止運作，當局已為兩個地盤共3,300名工人檢測，均呈陰性。衞生防護中心總監林文健稱，機管局已要求所有工人2月9日起，進入地盤須出示陰性檢測證明，否則被送回碼頭離開，工人亦須每兩周檢測一次。林又指，建造業議會及香港建造商會亦有加強檢測，包括到訪125個工地，為29,000名工人檢測。