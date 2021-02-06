【本報訊】「警謊」又講大話，警務處處長鄧炳強埋怨有區議會拒絕批出防止罪案宣傳撥款，質疑區議員因為政治因素影響防罪。不過，油尖旺區議會副主席、公民黨余德寶揭露，真相是建制把持的滅罪委員會沒有向區議會申請撥款，狠批鄧炳強抹黑造謠。

鄧炳強昨在電台節目不點名引述分區滅罪委員會意見稱，難以向區議會申請撥款作防罪推廣宣傳，現時批的款項可能是以前的十分一也不及，揚言對區議員因政治原因而影響防罪感遺憾。鄧又聲稱，有區議員認為批出撥款「好似幫咗警察」。

余德寶反駁，本年度油尖旺區議會已批出26萬元予消防處作防火教育工作，足證區議會並不會故意扣起與紀律部隊相關的撥款。據他所知，由建制派掌權的各區滅罪委員會大部份沒有向區議會申請撥款，「如果鄧炳強話款項係以前嘅十分一，唔係我哋區議會唔批准，而係佢哋冇申請」。他強調，作為民選議員，審議撥款時只會考慮是否惠及市民，而非「幫了」任何紀律部隊或官員，批評鄧炳強不了解區議會運作。

他留意到，高官和政府部門不斷針對和抹黑民主派掌權的多個區議會，目的只為鋪路削弱區議會的權力和審批撥款職能，「佢哋（政權）嘅做法市民係看在眼內，呢啲抹黑，我哋（民主派區議員）只會一笑置之」。

稱少警司警誡因被捕者緘默

另外，鄧炳強提及「反送中運動」僅19人接受了警司警誡，數字較其他罪行低。他解釋因為要接受警司警誡，首先要認罪及有悔意，但不少「反送中」被捕者「唔講嘢、唔承認」，被捕者身上亦帶有一些卡片，提示被捕時不要說話及向鏡頭大聲叫出自己名字。

民權觀察成員沈偉男認為鄧炳強混淆視聽，他指行使緘默權是每名被捕人士的權利，與有沒有悔意無關，「行使緘默權，唔代表冇悔意」。警方一般會在被捕人士保釋後，才提出警司警誡，並非錄口供時。

另外，國安法實施至今，警方頻頻高調拘捕，但僅八人遭起訴。鄧炳強辯稱，違反國安法屬嚴重事件，需詳細蒐證，否認大規模拘捕行動是要向民主派展示下馬威。