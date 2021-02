全球武漢肺炎疫情仍然嚴峻,惟國泰航空公司近期向機艙服務員發內部指引,提到可豁免乘客在機艙內戴口罩的情況,當中一項豁免理由為「when laying horizontally in business or first class(當乘客於商務或頭等艙平躺時)」可以除罩。有機艙服務員認為,做法不僅危及全機人士安全,增加傳播風險,更指在非常時期令員工難做,「唔知係咪太顧及形象嘅關係」,斥公司無視疫情,只顧維持與顧客的關係。

指引屬機組人員通訊 員工:口同鼻拗

《蘋果》獲取一份本月頭由國泰發出的「NTCC(機組人員通訊)」,提及於該班航機上,乘客可於特定情況下除低口罩,包括15分鐘的飲食或服藥時間、航機緊急情況,或屬兩歲以下兒童或無能力戴口罩的傷殘人士等。惟當中一點列明「when laying horizontally in business or first class(當乘客於商務或頭等艙平躺時)」亦屬豁免條件。任職逾十年的機艙服務員Joy(化名)指,新「豁免」因日前一班飛往香港的商務艙才廣為行內得悉,指當時一名乘客除低口罩睡覺,由高級機艙服務員制止,但最高級的機艙服務經理才發現「豁免」原來早已列明NTCC中。

Joy認為做法危及全機乘客及員工,強調即使商務艙中,毗連座位僅靠中間隔板阻隔,未必有1.5米距離,而該兩艙中的機艙服務員更要履行「full service(正常服務)」,萬一有交流時亦不能做到兩人間相距安全距離,絕對有傳播風險。

Joy續指國泰列出此做法更會令員工難做,「如果A座位有人除罩瞓緊,C座位乘客投訴,咁唔通同C乘客講公司指引列明可以㗎?」,斥豁免情況根本不合理,無法向客人解釋。Joy再假設若有經常來往各地的乘客再於艙內除罩,惟「NTCC」並非容許每一班航機有同樣特殊情況,認為屆時只會「口同鼻拗」,更難以平息乘客投訴。

Joy又指做法嚴重歧視商務或頭等艙以外乘客,「唔知係咪太顧及形象嘅關係」,認為國泰優待較富有客人,要維持與尊貴顧客的關係,而無視所有級別艙的乘客都有同等感染風險,「唔通好似晚市禁堂食原理,過咗6點就唔會『攻打我村莊』咩」。

公司官網隻字未提新豁免

有關指引指是根據去年5月制訂的NTCC作修改通知。有國泰機艙服務經理指,本月5日發出才新增允許頭等及商務艙乘客平躺時除下口罩一項,指員工都表示難以理解,「唔通頭等或者商務艙嘅客人,呼出嘅氣就一定無菌?定話瞓低咗可以減低傳播病毒嘅風險呢?」

現時大部份航班經濟客艙都未有爆滿,部份乘客會躺在幾張座椅上面休息,他質疑:「咁喺經濟艙咁做,又容唔容許呢?如果唔得,係唔係歧視窮人?國泰咁嘅處理手法,難免令人覺得係對有錢人有較寬鬆嘅防疫安排。」他要求國泰解釋實施有關安排背後的邏輯,「暫時未見公司喺網站有提及呢項新安排,咁即係將個波交畀機艙服務經理處理,肯定會引起好多不必要嘅矛盾同衝突」。

醫生指若有機艙服務員近距離服務 戴口罩最理想

感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為,若座位之間有隔板阻隔,能夠遮擋好平躺中人士高於口鼻的位置,就等同在食肆之中設隔板原理一樣,能阻擋飛沫。林指,加上飛行中的航機機艙內「air change(換氣次數)」和「airflow(氣流)」與地面不同,估計有減低傳染風險的機會。但林強調以上假設只基於科學理論,要視乎實際情況,續指若有機艙服務員需近距離服務,佩戴口罩才最理想。

《蘋果》正就個別豁免戴口罩做法向國泰查詢,另亦向衞生署查詢做法是否理想。

國泰上月已容許感到不適的乘客可不戴口罩,並將判斷責任交予機艙事務經理,決定是否對個別乘客作酌情處理。國泰當時回覆指,不能佩戴口罩的人士須於登機前填交健康申報表時表明,特殊狀況下才會有酌情處理安排,並會由員工按情況,將乘客調動至周圍較少乘客的區域就坐。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!