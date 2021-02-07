政府連日突襲封區被批評擾民做騷惟多次「食白果」後，昨日（6日）更宣佈降低強制檢測門檻，全港住宅大廈包括商住兩用大廈，只要新增一宗確診個案，不論是否源頭不明，或污水檢測呈陽性，都會被納入強制檢測。政務司司長張建宗為多次封區後「食白果」死撐，稱當社區感染數字逐步下降，強制檢測找到的個案亦會相應下降，又形容結果令人鼓舞，但強調「並不表示污水檢測的準確度或政府的行動有偏差，而是政府加大力度抗疫及防範於未然的成果。」

封區兩周近1.9萬人強制檢測 揭15確診

張建宗今在網誌表示，政府過去兩周順利完成圍封20個指明「受限區域」，逾1.89萬人接受檢測，當中發現15宗確診，並向不遵守強制公告的市民發出逾30張定額罰款通知書，及逾160張強制檢測令，而數字未包括昨晚土瓜灣和屯門的「圍封行動」。

他提到政府早前擴展大廈污水檢測和強制檢測等行動，指要明白當社區感染數字逐步下降，強制檢測找到的個案亦會相應下降，形容是令人鼓舞的結果，相信市民都希望社區確診大幅下降，但認為這並不表示污水檢測準確度或者政府行動有偏差，而是政府加強抗疫及防範於未然的成果。

一個月內就污水廈發出15次強檢令 找40確診

他續說，由去年12月28日至今年1月27日，政府因污水檢測陽性結果發出15次強制檢測令，包括封鎖區的強制檢測，成功找出約40宗確診個案，當中涉及街區的強檢令覆蓋1至18幢大廈，足以證明污水檢測追蹤隱性患者有輔助成效。政府會適時檢視污水檢測的運作，例如疫情相對緩和時會將每個採樣點的污水檢測次數回復至三天。

張建宗又指，踏入2月，雖然疫情反覆但審慎樂觀，近日確診數字有回落跡象，但防控疫情分秒必爭，故仍不忘指全港19間社區檢測中心在農曆新年期間會繼續開放，強烈呼籲市民願檢盡檢，於新春假期減少外出和聚會等。

陳肇始：強檢無確診可成各場所復業的「正面條件」

食物及衛生局長陳肇始今早接受商台訪問時指，政府將不斷降低強制檢測門檻，以清除餘下個案，如全部強制檢測都無確診個案，將可以成為各場所復業的「正面條件」。她稱新年假期是對疫情控制的「考驗」，又提醒市民農曆新年期間要減少聚會，強調疫情如能壓下去，假期後望有條件回復各種活動。

陳肇始透露，至今20次封區行動中，檢測近1.9萬個樣本，找到15宗確診個案，認為有關數字較普及社區檢測高，確診率不低。對於早前曾進行過強制檢測的大廈，陳肇始指病毒有潛伏期，有需要時會為曾檢測的大廈再做第二次強制檢測，並會以污水樣本作為監察工具，留意有關大廈情況。

為改革通識科護航 冀培育年輕人認同國民身份

特首林鄭月娥在立法會答問大會上宣佈的5項立法工作，包括訂明公職人員宣誓要求、引入非本地培訓醫生等，張建宗表示本屆政府餘下一年多任期，落實立法時間緊迫，但政府有堅定管治意志和決心，確保利港惠民、穩定社會及拉動經濟的政策繼續推行。

對於教育局日前向全港中學發通函，指要「優化」高中4個核心科目，推「愛國版」通識科，變相「殺科」，張建宗認為新課程改革目標清晰，方向正確，讓教育回歸教育，希望教育界、學生和家長，以至社會各界支持改革，培育新一代成為有識見、負責任，認同國民身份，具備世界視野的公民。

張建宗亦提到《港區國安法》實施後、鼓吹「港獨」的行為大大減少，將危害國家安全及暴力行為的風險大大減低，社會回復正常。他又表示完全認同中聯辦主任駱惠寧於新春「雲酒會」上的講話，只要香港穩定就能壓到一切，經濟欣欣向榮，市民生活美好。

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