【本報訊】教育出版社新版小三常識教科書早前被揭「河蟹」有關7.1大遊行的圖片及相關內容。本報發現，同一出版社的新版小六常識書亦修改了有關一國兩制的描述，包括刪去香港實行原有資本主義、政治及法律制度的內容，僅指兩地執法機關、中文字體及公眾假期等不同。

記者：羅智堅

教育出版社2019年修訂各年級《今日常識新領域》系列常識書，經教育局評審通過。本報對比2013年版與2020年重印版時發現，小六「香港特別行政區」主題冊多個課題的總結部份有刪改。舊版常識書有關一國兩制的段落提及，兩制指「中國內地實行社會主義制度，但允許香港實行原有的資本主義制度」，「香港可以維持與中國內地不同的政治、經濟、社會和法律制度，保持原有的生活方式」，但這些內容在新版遭全部刪去，改為「中國內地和香港分別有不同的制度和生活方式，例如執法機關、常用中文字體、公眾假期、生育政策等」。

選政府變選代表

同頁「《基本法》的要點」段落中，舊版常識書指根據《基本法》，「中央『只』掌管香港的外交及國防事務、任免香港的主要官員等」。新版則刪去「只」一字。舊版有關選舉的段落稱：「由選舉產生的政府較容易得到市民的認同」，該段在新版被刪；其他段落相關描述改為「由選舉產生的代表較容易得到市民的認同」。

教協副會長、前教育界立法會議員葉建源指，《基本法》第5條列明香港不實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變。新版寫法雖不算錯，但描述上則偏向個別具體例子，故舊版寫法理應更符合《基本法》原文。葉續指將選舉產生的「政府」改為「代表」一字，雖同樣沒錯，但讓人覺得此舉迴避港人對普選特首的訴求，以及港府須改革特首選舉制度的責任。

基本法第5條列明，香港「不實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變」。已故國家領導人鄧小平曾提出，「一國兩制」是指在一個中國的前提下，國家主體堅持社會主義制度，港、澳、台則保持原有資本主義制度長期不變。

公民黨主席、資深大律師梁家傑指出，《基本法》起草時特意提及「資本主義」、「共產主義」兩詞，估計中共亦深知港人對共產制度感恐懼，為免民情反彈，故列明兩地可保持原有制度，「但時移勢易，𠵱家國家厲害啦嘛，佢有唔同嘅解釋，個解釋權又喺佢到，所以呢個係一個政治問題（而非法律問題）」。

教育局表示為配合2017年更新的小學常識科課程，有關出版社自行重新編寫書中內容，以日常生活例子帶出一國兩制下不同制度和生活方式，例如執法機關、常用中文字體、公眾假期和生育政策等。課本已通過評審並列入適用書目表，適合學生使用 。