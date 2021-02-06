【本報訊】特首林鄭月娥堪稱「封婦人」，本月以來不惜工本無定向封區，除了為中港兩地化驗所帶來大額收入之外，幾乎完全無助抽出武漢肺炎隱形患者。由2月1日至5日共執行14次封區行動，約9,600人接受檢測，最終僅發現一宗確診個案。如按照社區檢測中心的費用上限240元計算，政府斥資約232萬才發現一宗確診。油尖旺區議會副主席余德寶批評，封區行動勞民傷財，令市民生活苦上加苦，要求立刻停止相關行動。

區議員轟勞民傷財促叫停

政務司長張建宗上周一宣佈，在年卅晚前將頻密針對個案較多、污水檢測呈陽性的大廈作封鎖檢測，同日政府開始突襲式封區行動。由2月1日至5日，政府共進行14次封區行動，其中油尖旺區佔五次，其他地區包括紅磡、天水圍、元朗等。

當局前日分別封鎖元朗富來花園和馬鞍山恆安邨恆江樓作強制檢測，元朗富來花園共576人受檢，當中有29戶沒有應門，未發現任何人尚未進行強制檢測；而在恆江樓，當局為457人檢測，96戶無人應門，其中兩人未有接受強檢，政府已發出強檢令或處以定額罰款5,000元。惟兩次行動均沒有發現新的確診個案。

經統計後，政府2月1日至5日的封區行動中，共9,684人接受檢測，僅在屯門豐景園一座發現一宗確診個案。換言之，如按社區檢測中心的收費上限240元計算，政府斥資約232萬元，才發現一宗確診個案，確診比率為0.0103%。

2月4日油麻地封區後一度發現一宗初步陽性個案，2月2日佐敦封區後亦發現一宗不確定個案，但其後證實兩宗個案分別屬武肺康復人士和較早前曾感染的無症狀患者，因此不屬於新增的確診個案。

油尖旺區議會副主席余德寶炮轟封區行動勞民傷財，成效「十個有九個都會話低啦」。他批評封區強制檢測措施非常擾民，市民本已抗疫疲勞，封區令他們苦上加苦，政府花費如此大的人力物力，卻僅找到一宗確診，「為做而做，完全唔明點解要封區」，要求當局停止相關行動。