維園年宵只餘花市，黃圈自行撐「喜」港人。「HongKong_IN」將於年廿七至年卅晚在牛頭角工廈匯集30間黃店舉辦「港嘢2.0之撐“喜”香港私人市集」，供同路人續逛「迷你年宵」，主辦單位會將各檔主扣除成本後的一成盈利捐贈612人道支援基金，「疫境」中互相扶持。

有興趣的市民只要簡單填寫資料，便可登記成為會員，與同路人一同行年宵。

記者 何嘉瑤

活動負責人光仔接受《蘋果》訪問時指，自己過往每逢年卅晚都會與友人一同「逼」維園，在人山人海中流連。而港府自去年起拒設乾貨檔位，加上疫情持續拖累香港小店經營，光仔希望透過舉辦黃圈市集，凝聚同路人力量，最終有30間黃店參加。

他透露，除了希望市集能容納不同類型的產品，亦希望參加者所花的每分毫，均能支持同路人，指市集會將收到的租金，用以繳付該地場租，並將各檔主在扣除成本後的一成盈利，捐到612人道支援基金。他稱，身邊有朋友曾受惠於612基金，因此希望在力所能及的範圍，支持基金持續運作，發揮港人互相扶持的精神。

光仔也希望市集能化身為一個供黃店發揮所長的舞台，冀無論網店或各種小店，亦能將相關設計品帶到港人眼前，展示「香港製造」的獨特性，也希望在風高浪急的大環境下，鼓勵港人不要恐懼，「做咗唔一定會贏，但唔做一定會輸」。

檔主扣除成本後 一成盈利捐612基金

有份參與撐「喜」香港市集的黃店「平凡工作室」負責人KC表示，該店以售賣港人日常生活所需的產品為主，如口罩套、帆布袋等，寓意「平凡人」為港人設計日常生活產品，將港人信念、足迹在平常生活中留下烙印。

另一位有份參與的黃店「Yellow Lazer」負責人Leo指，木牌以人手刻下鼓勵港人的字句，平均製造一塊木牌需時1小時，每日最多只能製造50塊木牌，期望能為港人親手奉上一點心意，並貫徹Be Water原則：「就算冇黃色經濟圈，我哋依樣嘢（香港製造、人手製作）都會繼續堅持、繼續做落去」。

光仔預告，市集年卅晚設有一個「靠運氣」的小遊戲，希望在佳節帶給港人驚喜。

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