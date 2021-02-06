【本報訊】過去不少市民會特別到支聯會的年宵攤位捐款，以示支持民主運動、平反六四。過去10年，支聯會在年宵的收入平均大約有30萬元，已故支聯會主席司徒華傳出患上肺癌的一年，更籌得高達38萬元。曾有人以高價圖搶走支聯會志在必得的維園年宵1、2號攤位，司徒華親征力保不失，更表明支聯會是不設上限競投此兩攤位，因為支聯會要在「老地方」繼續為市民寫揮春和售賣民主書籍。可惜支聯會如今遭政權趕盡殺絕。

競投無上限 誓保老地方

翻查資料，支聯會每年透過維園年宵攤位籌得可觀捐款。近年來，最少一年也籌得20多萬元收入。支聯會主席李卓人指，維園年宵攤位是支聯會的重要收入來源之一，支聯會計劃向食環署追討今次終止合約帶來的損失。

2010年司徒華傳出患上肺癌，消息令支聯會當年的年宵攤位籌得38萬元，屬十多年來籌得捐款金額最高的一年。

患病的司徒華當年取消到所有地區上寫揮春的活動，唯獨保留到維園年宵攤位寫揮春，可見維園年宵對支聯會的意義。

司徒華在世時會親身到年宵競投場地親手競投維園1、2號攤位，不少人也會禮讓支聯會，不會與其爭奪。不過，2009年競投期間一名年輕人與司徒華各不相讓，以近30口叫價互相爭奪攤位，但司徒華志在必得，最終力保不失，以共四萬元投得兩個攤位。

司徒華事後表示，每年競投年宵攤位不設上限，因為最重要在老地方設攤位，繼續為市民寫揮春、售賣民主書籍。