32年來都在維園年宵擺檔的支聯會，昨遭食環署首次以攤位展示政治訊息為由終止合約，令支聯會首次缺席維園年宵。全國政協副主席、前特首梁振英今天為政府政治打壓行為護航兼抽水，指支聯會應反思過去兩年的行為，又形容支聯會攤檔被封、特首產生辦法有變，於政治鬥爭中為之「鍊爆」、「搭沉船」。支聯會主席李卓人反駁指，支聯會從來只堅守民主自由的信念，反斥梁振英搭上中共在歷史潮流中的沉船。

梁振英今日在Facebook發文，引述《明報》今天有關支聯會維園年宵檔被封的頭版新聞，提到「市民嘆舊派也容不下」，質疑不論支聯會被封檔、或特首產生辦法改變，都應是有關人士反思，過去一兩年他們做了甚麼。他以馬路邊違例泊車為例，指非法泊車問題不嚴重，交通警察就會網開一面，否則沒有理由不抄牌、拖車等，「這叫『搭沉船』，在政治鬥爭中，這叫『鍊爆』，在賭博中，這叫『輸凸』」。

梁振英未有提到支聯會實質「做了甚麼」，但又批評壹傳媒創辦人黎智英等人於過去兩年「大模廝樣地勾結外部勢力，圖謀中國變天變色，不斷衝擊中國的主權、安全和發展利益」。

即使去年被控 今年六四續到維園點燭光

支聯會主席李卓人回應時駁斥梁振英「非常無聊」，指支聯會過去一直堅持推動五大綱領，如平反六四等，包括在六四維園集會燃點燭光悼念六四死難者，相反曾在八九民運譴責屠城的梁振英，現時卻改變立場，「不如問佢自己呢30幾年做過乜？」李卓人反駁梁振的搭沉船論，強調他們堅守信念，「我哋相信民主自由」，不論船是沉或浮，都乘風破浪。他批評梁振英是機會主義者，現時搭上中共在歷史大潮流中的沉船。

對於市民續向支聯會表示支持，又對維園檔被封感惋惜，李卓人稱，感到非常感動，認為30多年來市民對支聯會維園檔累積感情，感情來自支聯會所追求的理念。他指特區政府連番阻撓，不准他們賣乾貨，又要求他們進行檢測，支聯會轉陣賣花、接受檢測，誰知最後港府不容許他們宣傳政治訊息，「（呢樣）係底線嚟，啲人嚟因為支聯會政治訊息、不變立場」。但李強調港府不准市民到維園表達政治意見，也會在其他地方找到表達方法。

支聯會去年堅持在警方拒絕發出不反對通知書下，到維園以燭光悼念六四事件，事後多名成員被控，李卓人呼籲市民繼續透過教協或網上轉數快捐款，讓他們應付未來官司，並強調即使去年被檢控，今年六四也會堅持到維園點起燭光，重申是支聯會另一底線。

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