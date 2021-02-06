多項新春節目受武肺疫情影響而有所變動，除初一花車巡遊、年初二煙花取消，大埔林村許願樹亦停開至年初九，東華三院6廟改網上「觀音開庫」，黃大仙祠更禁公眾年三十晚上頭炷香，為近百年首次。至於每年初二都引起熱話、由沙田鄉事委員會主持的求籤活動亦將不開放予公眾參與。去年車公賜籤指「天眼恢恢疏不漏 」 ，香港人覺得靈嗎？過去車公籤文又應驗了多少？

2019年車公話政府大計一場空 調亂籤惹不吉利疑雲

當年今日，2019年2月7日，《蘋果日報》A1頭條報道，新界鄉議局主席劉業強為香港求得86號中籤，劉業強當時指籤文寓意香港基礎穩健，但玄學家及解籤師傅均認為車公預示房屋、沙中綫及明日大嶼等政府大計將會一場空。

當年車公廟外的解籤師傅陳天恩坦言「唔夠膽解落去」，預視2019年的香港形勢非常差，籤文「土牛石田」及「畫餅充飢」等暗喻徒勞無功，第三句「怎曉田耕耘不得」更直指政府漠視民意。陳師傅又稱，香港流年不利，籤文亦反映上天不滿娥特班子表現，政治環境在2019年繼續凶險。如今一語成讖，2019年香港社會動盪不安，林鄭班子推出種種政策加劇社會撕裂，惹起民怨。

當年求籤又發生調亂籤風波，惹來不吉利疑雲，詳細報道及重溫近年香港運程籤文，即睇《蘋果寶庫》| 鄉議局為港求得中籤「畫餅充飢」 車公預示明日大嶼一場空

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