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車公靈籤 | 2019年籤文暗藏煞機 預示政治環境凶險

1小時前

多項新春節目受武肺疫情影響而有所變動，除初一花車巡遊、年初二煙花取消大埔林村許願樹亦停開至年初九東華三院6廟改網上「觀音開庫」黃大仙祠更禁公眾年三十晚上頭炷香，為近百年首次。至於每年初二都引起熱話、由沙田鄉事委員會主持的求籤活動亦將不開放予公眾參與去年車公賜籤指「天眼恢恢疏不漏 」 ，香港人覺得靈嗎？過去車公籤文又應驗了多少？

2019年車公話政府大計一場空 調亂籤惹不吉利疑雲

當年今日，2019年2月7日，《蘋果日報》A1頭條報道，新界鄉議局主席劉業強為香港求得86號中籤，劉業強當時指籤文寓意香港基礎穩健，但玄學家及解籤師傅均認為車公預示房屋、沙中綫及明日大嶼等政府大計將會一場空。

當年車公廟外的解籤師傅陳天恩坦言「唔夠膽解落去」，預視2019年的香港形勢非常差，籤文「土牛石田」及「畫餅充飢」等暗喻徒勞無功，第三句「怎曉田耕耘不得」更直指政府漠視民意。陳師傅又稱，香港流年不利，籤文亦反映上天不滿娥特班子表現，政治環境在2019年繼續凶險。如今一語成讖，2019年香港社會動盪不安，林鄭班子推出種種政策加劇社會撕裂，惹起民怨。

當年求籤又發生調亂籤風波，惹來不吉利疑雲，詳細報道及重溫近年香港運程籤文，即睇《蘋果寶庫》| 鄉議局為港求得中籤「畫餅充飢」 車公預示明日大嶼一場空

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