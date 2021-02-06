【本報訊】政府截至昨晚已連續七日封區，前晚分別封元朗富來花園及馬鞍山恒安邨恒江樓，市民對政府的密密封區失去耐性，行動期間不時有居民與警員發生爭執。當局昨表示，兩處封區共1,033人檢測，但並沒有發現確診者。有恒江樓居民昨早被迫遲了兩小時出門上班，對此感到不滿。

96戶無應門

馬鞍山恒安邨恒江樓前晚被封區強檢期間，有女子表示要上班，圖離開封鎖區與在場警員發生爭執，她一度情緒激動躺在花槽，最後被警員拉到檢測站安撫。封區行動至昨早7時起解封，約有457名居民接受檢測，職員到訪1,040戶，當中96戶沒人應門。

居民徐小姐表示，她原定凌晨5時許要出門上班，但因大廈被封鎖禁足，故延至解封才能離開，她匆忙地邊走邊稱：「累到要遲開工，𠵱家要趕住返工，遲到喇！」

至於元朗富來花園昨早7時許解封，商戶陸續開門，大部份商舖在封區前已落閘關門，故未受影響。早上10時，食環署洗街車到場，人員清洗街道，附近商舖亦陸續開門營業。在被封區域內任職保安員的陳先生謂，前晚封區前已下班，早上8時回來上班時已接受檢測，對於當局連日封區措施，他無奈說：「要斷尾，（封區）都冇辦法」。行動中，約576名居民接受檢測，職員到訪288戶，當中29戶沒人應門。