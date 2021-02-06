環境局2013年推出資源循環藍圖，希望2022年人均每日棄置垃圾量可減至0.8公斤，但減廢步伐緩慢，2019年人均每日垃圾量高達1.47公斤。減廢成績未達標之際，環境局料在短期推出新一份「廢物管理長遠策略藍圖」，制訂2022年以後的減廢框架。據了解，局方擬擴大「中央收膠」至全港各區，而藍圖雖然提倡長遠擺脫堆填區，實際仍要落實擴建新界西堆填區，亦計劃興建多一個轉廢為能焚化爐。

現任環境局局長黃錦星在2013年5月推出「香港資源循環藍圖」，為2013至2022年減廢政策訂下框架，當時訂下清晰時間表，希望通過垃圾徵費、一系列生產者責任制，推動減廢、回收和循環再造。不過，立法進度一拖再拖，垃圾徵費、玻璃樽生產者責任制至今仍未落實。

除了制訂法例進度落後，當年訂立的減廢目標更是「走數」，原本預期2022年每日人均垃圾量0.8公斤，較2011年1.27公斤減少4成。但近年垃圾量不減反增，2018年每日人均垃圾量高達1.53公斤、2019年是1.47公斤，越減越多廢物。

而回收率更是遠遠未達標，當時制訂2022年回收率55%、餘下22%堆填、23%焚化處理。不過，現實是回收率節節下跌，2019年都市固體廢物回收率僅29%、工商業廢物回收率38%，大部份都要堆填處理，而石鼓洲焚化爐要延至2025年落成。

舊減廢藍圖明年屆滿，環境局料短期推出新一份藍圖。據了解，局方有意推出膠樽生產者責任制外，亦會加強中央收膠計劃，由現時僅3區試行，擴展至全港18區，透過資助承辦商回收塑膠，增加回收效率。翻查資料，現時3區批出26個月合約，涉及開支達6980萬元。一旦擴展至18區，推算涉及逾4億元公帑支出。

劉財記負責承辦沙田區中央收膠，負責人劉耀成指，現時每月回收塑膠50至60噸，經分揀、清洗後，用自設機器破碎或製成膠粒，再出口至東南亞等地。他指，回收塑膠原是無利可圖，若有公帑資助，相信不少業界有意投標營辦中央收膠。

疫情下禁堂食，即棄餐具垃圾暴增，除了加強回收，政府亦有意從源頭入手，長遠希望淘汰即棄塑膠餐具。政府2019年4月就管制或禁用即棄膠餐具展開研究，並檢視外國做法，黃錦星去年12月指，將於今年諮詢公眾及餐飲業界，目前仍未公佈具體政策時間表。

新藍圖建議長遠擺脫堆填區，但實際短、中期離不開擴展堆填區，包括新界西堆填區。立法會在2014年12月通過擴建新界西堆填區勘察及顧問費3800萬元，但主體工程尚未動工，當年預算工程費高達90億元，環保署預計今年向區議會和持份者匯報和諮詢。

據了解，除了預計2025年落成的石鼓洲焚化爐，政府亦打算興建多一個轉廢為能的焚化爐。有環保團體估計，新焚化爐的規模不會比石鼓洲小，每日至少可以處理3,000公噸廢物。環境局副局長謝展寰上月出席環境事務委員會，亦放風將來會研究和規劃更多焚化爐，「長遠嚟講如果我哋需要擺脫堆填區，除咗將廢物轉廢為材，總係有廢物回收唔到、重用唔到，我哋係會需要更多轉廢為能設施，係呢方面會展開研究同規劃。」

環保團體綠領行動總幹事何漢威指，政府要加快落實生產者責任制和垃圾徵費等法例，才能推動減廢回收，「一定要有法規配合硬件，兩樣都係缺一不可。」他認為舊有減廢藍圖進度慢，人均垃圾棄置量和回收率目標料難以達標，未來制訂新藍圖都不應該放棄減廢指標，「係咪失敗就斬腳趾避沙蟲，唔訂立目標呢？」

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