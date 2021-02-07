沙中綫2018年爆出一連串工程醜聞，包括剪短鋼筋、螺絲帽沒有妥善安裝、鄰近建築物沉降超標等。政府稱於去年5月已向承建商禮頓提出檢控，當時沒有提及檢控內容。惟《傳真社》發現，傳票控罪只包括一個約200呎製冷機房的鋼筋混凝土基腳工程，其他備受爭議的嚴重工程過失均沒有包括在內。

去年6月，運輸及房屋局局長陳帆回應議員口頭質詢時，表示政府於獨立調查委員會報告出爐後3天已根據《建築物條例》向禮頓提出檢控。惟陳帆以「案件進入司法程序」為由，拒絕公開檢控內容。案件原定上月27日提堂，禮頓要求押後，案件押後至4月21日進行答辯。

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控罪範圍僅佔工程小部份 無提及剪短鋼筋等嚴重過失

《傳真社》查閱傳票發現，控罪指禮頓於2017年6月30日，在紅磡站可變製冷劑流量系統（VRV）機房的鋼筋混凝土基腳工程，授權在工程中加入或使用物料違規進行工程，涉違反《建築物條例》第40(2A)(a)(ii)條。「VRV機房」位於紅磡站列車停放處約200呎的一角，只佔整個紅磡站擴建工程範圍很小部份。

港鐵的《北面連接隧道、南面連接隧道及紅磡列車停放處實際建造狀況核實工作最終報告》指出，在該部份灌水泥漿前，曾拒收用以確定工程達標的「檢查及測量申請表格」，但灌漿工作依然進行，港鐵表示從未認可該灌漿工作，並會由禮頓修正。

而備受關注的剪短鋼筋、螺絲帽沒有妥善安裝、「檢查及測量申請表格」大量遺失等問題均未有包含在控罪之內。

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