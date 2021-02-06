教育出版社新版小三常識教科書早前被揭「河蟹」有關7.1大遊行的圖片及相關內容。《蘋果》發現，該出版社的新版小六常識書也修改了有關一國兩制的描述，包括刪去香港實行原有資本主義、政治及法律制度的內容，僅指兩地的執法機關、中文字體及公眾假期等不同。

《基本法》訂明50年不變的制度，主權移交後23年即告在教科書消失，教協副會長葉建源指舊版更貼近《基本法》，若果有關修訂是教育局指示，會令社會不安。教育局則稱有關內容是出版社「自行重新編寫」。

記者 羅智堅

教育出版社2019年修訂各年級《今日常識新領域》系列常識書，並經教育局評審通過。《蘋果》對比2013年版與2020年重印版時發現，小六「香港特別行政區」主題冊多個課題的總結部份有刪改。

舊版常識書有關「一國兩制」段落提及，兩制是指「中國內地實行社會主義制度，但允許香港實行原有的資本主義制度」，「香港可以維持與中國內地不同的政治、經濟、社會和法律制度，保持原有的生活方式」，但這些內容在新版遭全部刪去，改為「中國內地和香港分別有不同的制度和生活方式，例如執法機關、常用中文字體、公眾假期、生育政策等」。

同頁「《基本法》的要點」段落中，舊版常識書指根據《基本法》，「中央『只』掌管香港的外交及國防事務、任免香港的主要官員等」。在新版則刪去「只」一字；舊版有關「選舉」段落指「由選舉產生的政府較容易得到市民的認同」，也在新版消失，該書其他段落的相關描述則改為「由選舉產生的代表較容易得到市民的認同」。

將選舉政府改為「代表」 迴避港人普選特首訴求

教協副會長、前教育界立法會議員葉建源指出，《基本法》第5條列明香港不實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式，50年不變；新版寫法雖說不上是錯誤，但描述上則偏向個別具體例子，故舊版的寫法理應更符合《基本法》原文。葉擔心有關修訂若是教育局要求，會引起社會不安。

葉又稱，將選舉產生的「政府」改為「代表」一字，雖然同樣沒錯，但觀感上會讓人覺得此舉迴避港人多年來對普選特首的訴求，以及港府須改革特首選舉制度的責任。

《基本法》第5條列明，香港「不實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變。」已故國家領導人鄧小平曾提出，「一國兩制」是指在一個中國的前提下，國家主體堅持社會主義制度，港、澳、台則保持原有資本主義制度長期不變。

梁家傑指新解釋屬政治問題

公民黨主席、資深大律師梁家傑表示，當年《基本法》起草時，特意提及「資本主義」、「共產主義」兩詞，估計是中共亦深知港人對共產制度感恐懼；為免香港民情反彈，故列明兩地可保持原有制度，「但時移勢易，而家國家厲害啦嘛，佢有唔同嘅解釋，個解釋權又喺佢度，所以呢個係一個政治問題（而非法律問題）。」教育局覆稱， 為配合2017年更新的小學常識科課程，有關出版社按此自行重新編寫書中內容，以日常生活例子帶出「一國兩制」下不同制度和生活方式，例如：執法機關、常用中文字體、公眾假期和生育政策等。課本已通過評審並列入適用書目表，適合學生使用 。教育出版社至截稿前未有回覆。

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