武漢肺炎第四波疫情中，多個地盤爆疫，但政府表現被動，被轟未有針對性措施遏止地盤疫情大爆發，發展局局長黃偉綸今日在網誌透露，建造業議會聯同香港建造商會，正研究加強防疫措施，將要求工友及員工在進入地盤前，必須出示病毒陰性檢測結果證明，料未來一星期公佈方案細節，本月內開始推行。

黃偉綸表示，去年12月底開始，已安排安排檢測服務機構到訪公私營工地，為建築工及工地人員提供免費自願測試，截至上周四，已為125個工地、逾29,000名工友提供檢測服務，當中99.99%檢測結果為陰性。確診個案至今有4宗，均已按機制由衞生署衞生防護中心處理，相關承建商亦迅即獲通知工地有確診個案並安排跟進，包括工地停工進行消毒，安排相關工友接受測試等。

本港多個地盤近月出現爆發，當中包括日出康城／啟德地盤、將軍澳藍田隧道涉兩次大型爆發、中九龍幹線工程，以及機場三跑地盤。在上周五的立法會衞生事務委員會議上，不少議員都都批評政府在防範地盤爆疫方面表現被動，要求當局針對全港地盤進行強檢，到同日晚上，機管局才宣佈周二起，所有進入三跑道系統工地的工人，須出示14天內發出的陰性檢測結果證明。

黃偉綸表示，由於建造業僱員人數眾多，整個行業的工地工友有10多20萬人，業界需一點時間擬定計劃，預計本周將公佈方案細節，規限工友在進入地盤前，須出示病毒陰性檢測結果證明，當局有信心能在本月內開始推行。

食物及衞生局局長陳肇始今早在商台節目亦提到，發展局正與業界商討，可能將地盤工人列為特定群組，需定期檢測及有陰性結果才能上班。

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