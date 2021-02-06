【本報訊】在維園年宵擺檔32年的支聯會，食環署首次以攤位展示政治訊息為由終止合約，並派出職員圍封攤位。支聯會批評政權打壓，連一個以宣揚政治訊息來賣花的年宵攤位也容不下。支聯會即時變陣，改以其他方法籌募市民捐款以對抗極權，續走平反六四之路。有時事評論員預視，中共極權打壓恐怕陸續有來，不但支聯會舉辦的活動可能被禁，就連支聯會也可能被取締。

前日黃昏6時許，食環署人員以支聯會「自由花圃」攤位陳列與售賣鮮花無關的物品，展示政治訊息，要求拆走，但未有表明是哪條橫額或字眼有問題，署方人員晚上8時45分出信，要求支聯會兩小時內拆走相關訊息，並以即時終止合約作要脅，支聯會最終以紙張和布遮蓋部份字眼。支聯會的年宵攤位原本掛有寫上平反六四、建設民主中國、建設民主香港、「為自由 共命運 同抗爭」及守護公義基金等字句。

百盤鮮花轉交大坑年宵

食環署昨日凌晨12時許終止攤位合約，貼出信件，要求支聯會早上7時前將物資搬走，但支聯會沒有即時行動。食環署職員昨晨8時半搬來大量鐵馬圍封攤位，支聯會主席李卓人上前理論，所有人拒絕離開，並在鐵馬掛上「平反六四 公義必勝」橫額。至9時維園年宵開門，支聯會攤位僅營業20分鐘隨即遭清場，約20名食環署人員到場干涉，雙方爭論。食環署人員要求李卓人、支聯會秘書蔡耀昌等人離開，並叫在場保安「趕佢哋走」，又指支聯會「唔可以使用呢個攤檔」。支聯會人員迫於無奈下收拾物資離去。

李卓人指，支聯會是以政治訊息作為銷售策略，以往一直沒有問題，故今次明顯是政治打壓，收窄香港市民表達及言論自由，「支聯會支持平反六四，有花檔喜歡恭喜發財，而我哋喜歡平反六四，有乜嘢唔啱呀？我們本身銷售策略就係要市民知道支聯會嘅攤檔喺呢度，就係要同市民講堅持平反六四戰鬥到底嘅訊息」。他指支聯會計劃向食環署追討今次終止合約帶來的損失。

支聯會年宵攤位被食環署冚檔後，攤檔的鮮花急需散貨。灣仔區議會主席楊雪盈收到支聯會求助，在昨日和今日的中午12時至晚上9時，把支聯會超過100盤鮮花寄放在大坑新村街年宵市場及施弼街，並聯同支聯會的單張派給市民，希望市民隨緣樂助，為支聯會六四燭光集會被檢控案的訴訟費用捐款。楊雪盈指支聯會的鮮花大受歡迎，開檔後已派出多盤。

年宵是支聯會重要經費來源之一，李卓人指支聯會要即時變陣，呼籲市民透過各種途徑捐款，對抗極權政府打壓。他呼籲市民可直接透過銀行、轉數快捐款，亦可以郵寄支票、到銅鑼灣或旺角的教協捐款，暫時籌款目標為20萬元。他又提到，政治漫畫家尊子為幫助支聯會籌募捐款，將會為市民繪畫肖像，尊子不收分文，所有捐款全數撥歸支聯會。

評論員：支聯會恐被取締

李卓人對明年能否再辦年宵攤位不感樂觀，初步想法是明年或租用私人地方搞年宵，或與黃店合作，寄賣支聯會產品或派發揮春。

時事評論員劉銳紹直言，中共已經視破壞兩制為「系統工程」，相關工作不會在一年內完成，故打壓「陸續有嚟」。

劉銳紹指不單止是支聯會舉辦的各種活動可能被禁，就連支聯會也可能被取締，「喺政治掛帥、鬥爭思維下，要牢牢掌握對香港嘅全面管治權，乜嘢都可能做」。