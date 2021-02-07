新填地街159號劏房有患者涉隱疫，事件牽涉一名32歲確診孕婦。該名孕婦並非香港人，與早前確診患者同住上址。1月底該單位出現確診個案後，衞生署已安排其他9名同住者或鄰居檢疫。但該確診者隱暪有孕婦同居於劏房內。1月30日其他鄰居送往檢疫中心時，該名孕婦自行留在外邊，之後才偷偷返回上址繼續居住。

孕婦期間曾到伊利沙伯醫院覆診，2月3日發現不適，2月5日到廣華醫院急症室求醫，其樣本呈陽性證實確診（第10635號個案），CT值為19，即病毒量偏高。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，衞生署或採取法律行動，呼籲患者不要有任何隱瞞。另由於孕婦於2月3日發病，故2月1日後行程中的傳染性會較高。

孕婦趁住戶送檢疫中心期間 偷走出外

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（7日）其中一宗孕婦個案（第10635號個案），是一名確診者的密切接觸者。2人同住在新填地街159號劏房，上月底該單位出現確診個案後，衞生署已安排其他9名同住者或鄰居檢疫。

張竹君指，1月30日其他鄰居送往檢疫中心時，該名孕婦自行留在外邊，沒有返回寓所；待其他住戶送往檢疫後，孕婦再返回上址繼續居住，於1月30日強制檢測中結果亦呈陰性。

孕婦其後曾分別於2月1日和4日到伊利沙伯醫院覆診時，均沒有提及接觸過確診者。2月3日發現不適，2月5日到廣華醫院急症室求醫，其樣本呈陽性證實確診，CT值為19。

張竹君指，該名確診孕婦並非香港人，當局正追蹤孕婦上月30日其他鄰居送往檢疫中心時其獨留外邊的行蹤，張指由於她於2月3日發病，故2月1日後行程中的傳染性會較高；另由於孕婦的住處涉及兩個單位，故此認為對大廈作第二次強制檢測比較穩陣。

兩度向伊院求診 均拒透露曾接觸患者

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，該名孕婦曾於2月1日和4日到伊利沙伯醫院覆診，前日因低燒、發冷和喪失味覺而到廣華醫院求診，院方隨即安排入隔離病房治療和檢測，暫時情況穩定。

何續指，患者目前已懷孕26周，到廣華醫院急症室時有向醫護人員透露自己與確診者接觸，但之前在伊利沙伯醫院則未有。不過因為在到伊利沙伯醫院覆診以及在廣華醫院都有戴上口罩，並且沒有在院內飲食以及進行高風險醫療程序，故兩醫院沒有醫護及病人被列為密切接觸者。

何指，兩間醫院的醫護均有穿戴合適裝備，亦沒有進行高風險醫療程序，而她到伊院覆診時亦全程戴上外科口罩，其間沒有飲水和進食，因此沒有病人或職員被列為密切接觸者，兩間醫院亦已為她曾逗留的地方安排消毒清潔。

孕婦2月1日後所到之處傳播風險大

關於個案的家人，張竹君表示該名患者是在1月31日公佈，故是大約於1月30日確診，故當時已將其他鄰居送往檢疫中心。翻查資料，與孕婦同住、早前已確診患者為31歲男子（第10435號個案），1月29日發病，非香港居民，源頭未明。

張表示，目前未能確定當時是否真的只有孕婦一人留在該戶，以及患者是否留在家中以及只去覆診；張又指，由於孕婦是2月3日發病，故此2月1日之後到過的地方傳播風險較大，但其他資料都會盡量調查。張又指，患者已承認有瞞報，但未透露原因。

承認暪報 醫管局將作出法律行動

醫管局指，該名孕婦屬第二期懷孕，目前已懷孕26周，她到醫院求醫期間有佩戴口罩，亦沒有脫罩飲食，故沒有醫護或病人被列作密切接觸者，亦已徹底清潔她到過的地方，包括曾使用的檢查用具。

張竹君又指，故意隱瞞的確診者以及確診孕婦，二人均知道其他鄰居須入住隔離營，亦已承認暪報，但暫時拒絕透露原因。當局將根據第599D章 《預防及控制疾病(披露資料)規例》，對他們作出法律行動。

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