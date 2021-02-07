沙中線工程被爆出一連串醜聞，政府於2018年成立獨立調查委員會調查，稱會「查明真相」，已於去年5月發表最終報告；而政府專家顧問團亦於上周一（1日）發表最終報告。惟「真相」仍未全盤公開，《傳真社》翻查工程細節，發現禮頓於紅磡站工程，購買螺絲帽數量較原定合約多出超過一倍，總共花多近1,600萬元。港鐵回覆指會按實際使用情況支付費用，路政署則回覆指2年前已知悉，並已要求港鐵解釋。

螺絲帽數量、金額均用多一倍

沙中線工程螺絲帽供應商為人和科技（香港）有限公司，而《傳真社》取得一份人和科技2018年交予屋宇署的螺絲帽供貨摘要，向禮頓供應的螺絲帽合共約38.5萬個，比起合約列出的18萬個，禮頓購買螺絲帽的數量超出逾20萬個，多逾一倍。合約金額亦隨數量大幅上升，人和科技2018年提交的招股書披露，沙中線紅磡站佔人和科技十大工程的60%收益，項目總收益3,310萬元，比起原定合約1,725萬元多出近一倍，約1,585萬元。

分判商用多原定數量4倍

至於螺絲帽的使用細節，《傳真社》取得逾2,000張來自沙中線獨立調查委員會的螺絲帽訂貨單及送貨單，發現多出的螺絲帽主要用於月台層板、南面和北面連接隧道及列車停放處，而相關位置螺絲帽項目工程的分判商為泛迅建築公司及永光鋼鐵工程有限公司。

惟2間公司部份負責的工程曾經對調，而又未有修訂分判合約，因此未能分別比對兩間公司負責範圍的螺絲帽使用量。但兩間公司負責範圍使用的螺絲帽總共最少17.2萬個，已較合約原定的3.4萬個超出逾4倍，用多13.8萬個。

港鐵：合約屬初步估算 會按實際情況支付費用

港鐵回覆指，工程合約內的物料數量為初步估算，承建商在工程展開後，會因應施工方法及工序等調整物料的實際使用情況。港鐵又稱有委聘顧問公司，根據承建商提交的工程竣工圖則，詳細核實該工程合約實際使用物料的情況，並會按已核實的實際使用情況支付物料費用予承建商。

路政署則承認2018年12月已知悉沙中線紅磡站工程，螺絲帽的訂購數量與工程合約要求的數量存有差異。調查後，於2019年5月確定有關情況，並於同年6月要求港鐵解釋。惟路政署沒有回覆差距的數量，只稱會確保有關費用按合約機制和實際需要及使用量而釐定。

分判商永光及泛迅均拒絕回應。

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