《蘋果》12月初獨家報道，BNO留英方案容許「太空人計劃」，即父或母一方可以回港工作、父或母一方及子女則可留在英國，居滿5年後可以申請定居身份，再留英多1年後，即可正式申請成為公民，但英方至今未有就此說明，令人質疑方案是否「難產」？據了解，英方一向傾向「整整齊齊」移民，故此不便說明有關方案。

有移民顧問早前曾經質疑，英方一直不容「太空人計劃」，及至BNO「5+1」移英計劃接受申請前兩日，最少3間傳媒證實英國准許BNO的「太空人計劃」。《蘋果》其後亦從3個途徑就此了解，答案是「可以」，而英國駐港總領事館則至今未予《蘋果》一個正式回覆。

既然容許「太空人計劃」，為何英國政府不公開說明？綜合消息，原因為英國政府向來要求移民家庭整個家庭「整整齊齊」移英，不希望也不鼓勵家庭因移民而分開。基於這個理由，英國政府傾向不公開說明此計劃。

而據《蘋果》了解，持有BNO的父或母，要選定一個做主要申請人（Main applicant﹚），此申請人需要一直陪同將留英讀書的子女，只要他／她與小朋友完成「5+1」便可取得英籍；另一名選擇回港「賺錢養家」的父或母，則日後回英時需要完成「5+1」才能獲得英籍，此人應避免擔任整個移英申請的主要申請人，否則影響子女取得英籍。

至於沒有小朋友的BNO夫婦，在「5+1」期間在英國產子，該名小朋友是否有英籍？按現行規定，該名子女因為父母尚未入籍是沒有英籍，但BNO「5+1」乃新生事物，任何事也非不可能；有消息指在父母完成「5+1」後，該名子女獲英籍仍是樂觀。

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