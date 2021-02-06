【本報訊】海關近日接獲舉報，懷疑有人以市價75折出售冒牌澳洲塔斯曼尼亞「43°SOUTH」車厘子，在油麻地果欄「放蛇」，拘捕一名持雙程證內地女店員。案件昨提堂，女店員承認製造偽造商標貨品、違反逗留條件等罪。裁判官關注為何只控被告，直指「顯然有人聘用非法勞工」，被告自言毫不知情卻「攬晒上身」。裁判官又斥店舖魚目混珠，牟取暴利，對消費者不公，判被告入獄兩個月。

持「探親簽注」來港的被告陳美娜（41歲），承認於油麻地石龍街地下5A至6A號舖前及舖內，製造偽造商標貨品、為售賣或任何商業或製造用途而管有偽造商標貨品，以及違反逗留條件共四罪，涉及196盒偽冒「43°SOUTH」車厘子，市值約8萬元。

記者昨午到訪涉案店舖，店舖如常營業，職員稱「只係打份工，唔知道詳情」，拒作回應。

被告被捕後稱，僅在店舖工作兩天，不知老闆是誰、不知貨品來源，亦不知真偽。此外，被告持雙程證，只獲准由2021年1月12日至4月12日期間以訪客身份留港，惟她接受僱傭工作，違反入境處規例。

官：有1.4萬綜援 生計好差咩?

裁判官鄭念慈直言「顯然有人聘用非法勞工啦！佢打工嘅啫」，問控方為何只控被告。控方稱案件仍在調查中。

辯方求情透露，被告與丈夫及三名子女居於深水埗，丈夫因疫情失業，一家五口依賴1.4萬元綜援金為生，被告為減輕家庭負擔才犯案。鄭官質疑：「有一萬四千綜援，生計好差咩？唔明點捉襟見肘。」他更揶揄謂「好欣賞」被告一家籌錢聘請私人律師上庭求情。

鄭官判刑指，車厘子為新年熱賣水果之一，涉案所偽造的商標為受歡迎牌子，被告魚目混珠混入不知名車厘子，再以高價出售，對消費者非常不公道。

鄭官念在被告初犯，認罪有悔意，指被告「乜都唔知，返咗兩日工，邊個請佢都話唔知，佢攬晒上身」；暫時又無證據顯示有無良商人聘用被告，最終判她入獄兩個月。

案件編號：KCCC407/21