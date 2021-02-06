早前有聲音指大批港人移民英國只會淪為「二等公民」，但其實香港開埠180年以來一直人才輩出，在國際間有非常強的認受性，甚至在歷史中佔一席位。兩位港古佬施志明與黃競聰，將為大家介紹一位土生土長香港仔成為總理的事迹。

1881年，王寵惠生於一個基督教家庭，父親為禮賢會傳道人。他自幼學習英文，小學就讀香港聖保羅書院，中學入讀皇仁書院。由於成績優異，王寵惠1901年前往日本深造法律及政治，其間發起國民會及舉辦「廣東獨立協會」，後來結識孫中山更加入了同盟會。

辛亥革命期間，王寵惠代表廣東出席各省都督府聯合會會議，被推舉為副議長。及後南京政府任命他成為外交總長。袁世凱接任臨時大總統後，他轉任司法總長。1922年，王寵惠迎來事業高峯，成為署理國務院總理，組成「王寵惠內閣」。可惜當時派系鬥爭激烈，他的總理生涯只維持70多天便倒台。1923年，他任海牙常設國際法院法官。1928年成為國民政府首任司法院院長。二戰期間，更陪同蔣介石出席開羅會議。1949年，隨着國民政府遷台，王寵惠亦經香港到達台灣，並出任東吳大學董事長，直至1958年病逝，享年78歲。

鳴謝﹕香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

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