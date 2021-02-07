新春前夕，不少人都會購買年花迎接新禧，旺角花墟一帶人頭湧湧，市民均捧着年花滿載而歸，有花店將貨物放出馬路，令人車爭路情況不時發生；相比之下，在一街之隔的花墟公園，由政府籌辦的年宵花市則較冷清，市民買花亦不及在花墟踴躍。惟有花墟花店店主指，今年人流較少，生意已比過往少30%，估計與市民減少拜年有關，加上未來兩天或會下雨，擔心會更影響銷情。

旺角花墟今年人流雖然不及去年多，但今日（7日）仍然是人山人海，多條街道被擠得水洩不通，警方在馬路口部署警力及衝鋒車，沿路進行車流管制，亦用橙帶封上花墟道及洗衣街交界入口，禁止外來車輛進入花墟。至於距離約100米外的花墟公園年宵花市，在下午2時半消毒時間過後，有市民在門口排隊入場，雖然場地相對空曠，但整體情況仍然較冷清，更有部份商戶更無人問津。

主打歐洲及日本花的花墟「寶興鮮花」負責人Sam指，今年人流比去年少約30%，「差就一定差，（生意減少）一定有30%以上」，估計與市民減少出外有關，「特首又話留在家、唔好咁多接觸，咁多負面消息，過兩日又話落雨，希望唔好咁大雨，呢兩日再加人潮就會好少少」，亦希望疫情可盡快完結，「大家防疫好啲，買完嘢洗下手。」至於今年的熱銷年花，他指不同時段會有分別，中午時分較多人買寸寸金及富貴子，「再遲一段就係牡丹、豌豆花、櫻花嗰啲」。

主打台灣蘭花的花墟花店「嘉馥」負責人張小姐，今年生意比去年差至少三成，「（人流）明顯係少咗啲……今年可能啲人唔拜年，又可能驚出嚟多人，自然就會少人買花。」她又表示，今年沒有就花價作特別調整，「因為始終來貨都貴，所以唔會特別下調」，並會繼續以高品質吸引客人，「我哋賣品質㗎嘛，唔係平就會多人買」。她續指，今年粉紅色的蘭花比較熱門，「紅色就少啲，粉色反而比較多（人買）。」

買花客鄧先生指，自己買花預算約1,000元，主要會購買桃花及金銀柳，他認為今年花價比往年貴，但人流卻較少，「分散咗，冇往年咁多人，可能大家少咗出街。」被問到在多人的地方會否擔心染疫，鄧表示：「都唔擔心得咁多，始終一年一次點都要出嚟買花」，但指今年會減少拜年，「唔會周圍去拜年，都係自己屋企人。」他又指，自己往年都是到花墟買花，故對年宵大幅縮水沒有太大感覺。

手上捧着一盆千元蘭花的買花客李先生指，他預算約2,000元購買年花，「我同我太太嚟，仲要睇緊第二啲」，又認為花價比往年便宜，但人流則比較少，「比平時梗係會差啲」。被問到今年有沒有過年氣氛，李表示「我希望有，好多香港人都喺香港過年，又唔會出外，應該可以熱鬧啲」，但表示自己減少拜年，「因為屋企有老人家，更加唔會出外拜年」。

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