【《蘋果》求籤】

二○二○年庚子之災，政權無理打壓，多次針對泛民大搜捕，警權失控無監管，林鄭政府抗疫不力武肺未止，民生經濟近乎停擺，沒有最黑，只有更黑。辛丑牛年，港人日子怎過？

本報趁立春之日按傳統到黃大仙祠求籤，並邀請佛隱居士解籤。問香港前程，求得上吉籤「朱洪武登基」，是否暗示香港谷底反彈克服疫情？新一年將至，祝願港人苦盡甘來。

香港運程 【25籤 】上吉 先苦後甜

港人牛年能否走出困局？記者為香港整體運程求得第25「朱洪武登基」上吉籤。「群山擾擾朝中嶽 有似為臣列鵠班 拱立兩行齊整肅 自居此地豈無歡」。籤文是明朝開國君主朱元璋的故事。佛隱指，元朝殘暴統治民不聊生，出身貧窮的朱元璋月餅起義最終成為皇帝。朱做過牧牛仔、乞丐、和尚，憑一身膽識苦盡甘來。佛隱指，此籤意味香港來年先苦後甜，上半年仍要「捱世界、付代價」，只需靠不屈鬥志、勤力終可改變。但在自由度方面，他直言，「唔使問，歷史上朱洪武登基後肅清功臣，極度嚴苛。」

疫情預測 【26籤】 中平 除罩無期

武肺禍及全球，港人何時才可除罩相見？就來年港人健康，本報求得第26「孫夫人歸國」中籤。籤文中的主角即是三國時代吳國孫權胞妹孫尚香，當年孫權向劉備提出先要歸還荊州，才將孫夫人釋放。籤文中「忽聞鶴淚聲淒切」可以猜測當時夾在蜀吳之間孫夫人的心境。佛隱以古喻今，指疫情下港人憂心忡忡，徬徨焦慮，即使疫苗面世仍難挽狂瀾，惟有靠個人做足衞生，自求多福。他指來年疫情似未止息，不宜外出旅行。

選舉預測 【54籤】 中平 民主如夢

港府去年以防疫為由將立法會選舉押後，惟近日建制派已在街頭為市民登記做選民而磨拳擦掌。疫情未清零，原定9月5日換屆選舉，又能否順利進行？維穩前提之下，選舉制度又會否受衝擊，本報求得第54「莊子夢蝶」中籤。佛隱指︰「不實際，發夢」，民意與中央意願就像蝴蝶「翩翻飛」形態般拉鋸反覆。「大家的理想都係發夢，要真正民主，要選，選咗啦。」

傳媒運程 【43籤】 下下 言論受制

在民主社會，傳媒能發揮監察政府的第四權作用。過去一年，敢說真話的媒體、記者受到政權打壓。就香港的新聞自由求得第43「韓文公被貶」之下下籤。韓文公即韓愈，為人正直敢向皇帝直諫，結果得罪奸臣被貶。佛隱以韓愈喻新聞工作者處境，「講公道話都會受到控制」。籤文後兩句，「主僕奔忙神亦倦 更加雪重擁南關」，暗示關卡重重，前景堪憂。

法治預測 【32籤】 中平 暗湧處處

法治一直被喻為香港核心價值、秉行公義的基石，甚至最高領導亦指示「依法治港」。張舉能接任終院首席法官時，在就職禮中未有觸及三權分立敏感話題，只言司法獨立，香港司法未來能否保持獨立？本報為此求得第32「蘇武牧羊」中籤。西漢蘇武奉命出使匈奴被囚禁冰窟迫降，他堅決不從情境淒涼。佛隱指，未來一年，法治面臨不同形式的衝擊，歷經波折，困難重重。他又謂，法治將受制於統治階層，暗湧處處。必要立心忠直，隱忍受苦。

中美運程 【 71籤】 中下 凶多吉少

美國民主黨拜登在爭議聲中上台就任總統，劍拔弩張的中美關係是否能够破冰？香港會否成為「大象打架螞蟻遭殃」的螞蟻？本報求得第71「莊周活鮒魚」中下籤，佛隱指，此籤凶多吉少，暗示問題非一時三刻可解，無論台海、或是香港問題，而西江水可比喻外資，即中國希望藉開放免卻被制裁，惟隱憂的是「他日也未知」。

樓市預測 【58籤】 下下 跌到中秋

土地資源不足令樓市困局成為歷任特首首要解決的棘手問題，即使去年下半年開始的移民潮或者困擾至今的武肺疫情亦未能像沙士當年對樓市帶來大幅度調節。來年樓市本報求得第58「蹇叔哭師」下下籤。籤文首兩句「秦師大敗在殽山 三帥皆擒盡放還」，意味情況不妙，佛隱預計「新年後會跌，跌得好厲害，大概到中秋先停止。」籤文是春秋秦穆公不聽老臣蹇公規勸出師侵鄭，最終大敗，連三大元帥皆被擒，他以此估計樓市將面臨三次跌幅，加上經濟不穩，牛年並非入市良機。

股市預測 【77籤】 中平 北水難靠

北水南調，撐起港股，恒指上月曾重上三萬點，新股集資孖展認購亦破紀錄。就來年股市發展求得第77「公冶長入獄」中籤。孔子弟子公冶長為人聰慧能聽鳥語。籤句「南山得個虎馱羊」，公冶長嚇走老虎將羊肉帶返家，豈料遭人誣告偷羊被捕下獄。佛隱預料，股市由年初至年中會反覆，建議勿貪，輸錢皆因贏錢起，新股上市即使初嘗甜頭，亦不宜高追以免中伏。

【後 記】居士驚惹禍

由二○○七年起，每逢農曆新年前，本報都請東華三院解籤樓的佛隱居士解讀籤文，居士一直知無不言。不過去年夏天中共祭出國安法治港，記者今年初約訪居士，他私下說「本來今年都費事同你做，講錯一句都拉你。」若議題觸及國安法不願多言，其他則可暢所欲言，反映白色恐怖已驚動人心，港人的自由還剩多少？