【武肺第四波】

【本報訊】本港疫情反覆，新增確診由前日的19宗回升至27宗，其中24宗為本地個案，當中六宗源頭不明，另有約20宗初步確診。一名懷孕26周的32歲孕婦 ，與上月底確診的家人同住油麻地新填地街劏房，衞生防護中心發現該名確診家人刻意隱瞞孕婦為密切接觸者而「避過」檢疫，孕婦其後兩度到醫院檢查時亦秘而不宣，直至發病不適，到廣華醫院求診始揭發事件，她昨日確診，當局正考慮採取法律行動檢控有關人士。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨於記者會表示，該名確診孕婦（第10635號），與另一名確診者同居於油麻地新填地街159號劏房，二人均非香港人，1月30日孕婦與家人進行檢測，家人翌日確診，孕婦結果陰性。由於該單位出現確診，當局安排其他九名劏房住客檢疫。但涉事的確診家人隱瞞孕婦居於該處，更着孕婦自行留在外面，待其他劏房住戶全數送往檢疫後，才返回劏房繼續居住。據悉，該名確診家人為孕婦的丈夫。

「前提佢肯講晒所有行蹤」

孕婦其後分別於2月1日和4日到伊利沙伯醫院覆診，均沒披露曾接觸過確診者。她2月3日開始感到不適，2月5日因低燒、發冷及失去味覺，到廣華醫院求診，始透露曾接觸過確診者，院方立即安排她隔離治療及檢測，昨日確診，其CT值為19，代表病毒量較高，目前情況穩定。

醫管局總行政經理何婉霞昨補充稱，該孕婦在伊院覆診及廣華醫院求診時均有戴口罩，並無在院內飲食及進行高風險醫療程序，故沒有醫護及病人被列為密切接觸者，兩間醫院已於孕婦逗留的地方進行消毒清潔。

張竹君承認，目前未能確定孕婦匿藏期間是否獨留住所，以及患者覆診外的其他行蹤，由於她2月3日發病，2月1日後的傳染風險較高，當局會盡量追蹤其行蹤，「前提係佢肯講晒所有行蹤」。由於孕婦確診，新填地街159號須進行第二次強檢。

被問到孕婦的確診家人是否其丈夫，張竹君無正面回應，只稱該患者1月31日確診，根據衞生防護中心資料，居於新填地街159號的第10435號為一名31歲男子，1月29日發病及31日確診。

區議員：住客再有感染風險

張指出，由於孕婦及其確診家人承認瞞報，當局將根據第599D章《預防及控制疾病（披露資料）規例》，考慮採取法律行動。一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁六個月。

油尖旺區議員何富榮指，新填地街159號住客若已於1月30日完成檢測及陰性結果，有可能因這名涉嫌瞞疫孕婦再蒙受感染風險，「呢位孕婦可能係隱形病人，住客1月30日陰性結果，可能已經冇乜意義」。

至於早前紅磡長樂大廈六歲女童在封區時未有檢測，並於前日確診。張解釋受限地區的檢測僅為期數小時，故六歲以下兒童若未能採樣，可獲豁免，但大廈若納入強檢，因有數日時間讓居民接受檢測，且有不同渠道，並接受糞便檢測，故小朋友並無豁免。