美國總統拜登披露新政府經濟政策綱要後，被美國主流媒體稱為「拜登經濟學」，在中國也受到官媒熱捧。然而，在我看來，拜登經濟學不僅會讓美國經濟難以復蘇，會導致更多失業人口；另一方面，假如拜登的經濟政策得以全部實施，對中國經濟傷害程度不亞於美國，對世界經濟也是災難性的。

其一，拜登極端政策會人為造成大量失業。上任第一天，拜登簽發禁令終止美加石油管道工程，造成超過5萬人失業，這是極端的環保主義。用管道運輸基本可以實現零碳排放，改成用火車與汽車運輸石油初級產品，難道不燃燒石油、燒煤與耗電？我原本寫過中期內按照民主黨極端環保教義，拜登中期內會停止石油天然氣開採，沒想到不到兩周拜登就做到了，禁止聯邦擁有的土地上開採石油天然氣，對頁岩氣開採或也會停止。在特朗普總統任內美國從大的能源進口國變成出口國，現在拜登又變回去了。這一禁令如執行會造成100萬能源工人失業。

其二，拜登最低工資翻倍計劃可以製造700萬人失業，在疫情和經濟衰退造成失業率高企基礎之上再直接拉高失業率6%。這是美國傳統基金會研究員謝爾克研究了15美元最低時薪對美國50個州就業水準的影響後得出的結論。謝爾克介紹，15美元的最低時薪意味着，全職僱員須為僱主每年創造至少38,700美元的價值。這麼高的障礙將會讓那些經驗不足及技能不足的工人更難找到全職工作。

其三，加稅政策對經濟復蘇雪上加霜。保守派共和黨主張小政府大市場，減稅是標配；民主黨早已走向極端，主張大政府甚麼都管，加稅是其教義。在經濟過熱時加稅可以抑制投資與消費；而經濟處於低迷復蘇期應該減稅。競選期間，拜登提議將公司稅率從目前的21％提高到28％，這是2017年特朗普推出減稅政策之前的數字。

其四，零碳排放政策會讓很多製造業關門，加之稅收增加、監管增多，幾乎能摧毀第二產業。

其五，拜登主張停止農業生產。特朗普政府留下300億美元幫助遭受貿易戰的農民，但拜登將把這筆錢用於氣候變化項目。拜登的計劃是建立一個「碳庫」，向農民支付「捕獲土壤中的碳」的費用。美媒報道稱，這樣會造成大量中小農場主破產。

其六，在移民政策方面，每年發放14萬張綠卡，接納12.5萬難民。一年超過特朗普四年，拜登和民主黨人對非法移民很「寬容」，馬斯克因為只僱傭「合法」的美國公民而遭受其司法部調查「歧視」。非移、難民大量湧入會衝擊合法公民勞動崗位、增加財政困難。

其七，財政赤字爆表。截至12月3日，美國國債總額達到27.41萬億美元，相當於2020年預計GDP的130%以上。加上上述操作，拜登會加速赤字飆升。

拜登經濟學或將重創中國經濟

其八，中國是世界上最大的能源進口國，如果拜登極端環保政策得以實施，美國會很快從能源出口國再次變回能源進口國。石油定價權再次回到中東、俄羅斯與委內瑞拉，國際油價必漲無疑。歐洲對俄羅斯天然氣進口依賴進一步加強。

其九，美國是農產品最大出口國，中國是最大進口國，糧農組織發佈的世界範圍內會出現糧荒將現。

其十，拜登滯漲傳染中國。由於能源和糧食價格高漲，中澳關係緊張鐵礦石價格上漲帶動賤金屬價格半年翻倍，工業原材料價格和農產品價格上漲將嚴重影響美國、中國甚至世界經濟復蘇。

現在，唯一指望的是拜登要麼忘了競選綱領，要麼得不到批准，但看來很難。2月5日，在1.9萬億美元刺激方案參議院表決50：50的時候，副總統、參議長賀錦麗支持民主黨得以通過。既然天不佑美國，就天佑香港吧！

賀江兵

中國金融學者