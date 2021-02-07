黎智英運程 【63籤】 中吉 民主鬥士萬古留芳

壹傳媒創辦人、72歲的黎智英被政權視為眼中釘，在打壓下官司纏身，去年因涉違反國安法兩度被羈押，卻成了港人心中對抗極權的自由鬥士。本報為他求得第63「顏回樂道」中吉籤。

【佛隱解曰】「旁人見此甚為憂」，一個辦報人為維護社會公義而付上如此代價，廣大市民都為他擔憂。籤文尾句「復聖芳名萬古留」，佛隱指黎對社會的貢獻，為民主付出將萬古留芳。但他未敢明言黎會否因此送中，「好難知個法官會點判，應該無大礙」。

陳肇始運程 【63籤】 中吉 吃力不討好

武肺肆虐逾年，港府不停變陣出招，限聚令收緊，強檢令、封區令下亦未能清零。問責制下，食衞局局長陳肇始責無旁貸。本報為她求得第63「顏回樂道」中吉籤。

【佛隱解曰】籤文中「旁人見此甚為憂」，可見主人翁甚為憂心，惟「不知樂道忘貧乏」即指她仍在不停努力工作，甚至廢寢忘餐，忘了辛勞，最後落得「吃力不討好」的結果。佛隱指出，顏回為孔子的弟子，始終未能青出於藍。

鄧炳強運程 【25籤】 上吉 位高權重不得民心

林鄭曾誇讚警隊在防暴防疫上都站在最前線，但警暴頻仍，連廉署最新公佈的貪污投訴亦據榜首，警隊形象屢創新低，日前鄧在記者會亦衝口說出「知法犯法」。本報為鄧求得第25「朱洪武登基」上吉籤。

【佛隱解曰】估計鄧的位置難以動搖，就像明朝開國君主朱元璋。問及有建制派提名鄧可能問鼎下任特首，佛隱不敢恭維，直指朱元璋為人霸道，殘害忠良功臣，擔任特首需平衡各方利益，認為鄧未能服眾。

李桂華運程 【 18籤】 下下 陷入警隊「宮鬥」

警方國安處高級警司李桂華多次帶隊拉人，率二百警搜查蘋果大樓轟動國際，今年初對民主派大搜捕的「揸車打劫」論令人譁然。本報為他求得第18「包公訪李后」下下籤。

【佛隱解曰】籤文故事取自狸貓換太子的民間史。首句「杜鵑啼血淚悲聲」，不僅場面血腥悲慘，亦可見此人做事不擇手段。佛隱預見，警隊高層及國安處兩個部門亦像宮廷中的李后、劉妃勾心鬥角。

林鄭月娥運程 【23籤】 中平 連任邯鄲一夢

香港行政長官的任命是選舉也好，是協商也罷，未能達致真普選前，一切都受制中央。所謂面臨內憂外患的攻擊，林鄭能否得到中央寵幸，獲得連任入場券？本報為她求得第23「邯鄲幻夢」中籤。

【佛隱解曰】得籤者野心在籤文中表露無遺，但只是發夢，以為可以衣錦還鄉，富貴榮華，最後還是歸於現實「睡醒還記在心田」，他斷言連任機會微。

鄭若驊運程 【75籤】 下下 樓墜自亡身

肖狗的鄭若驊與牛年相沖。由其獲任命掌管律政司以來非議不絕，自反送中之後，律政司更將法律視作懲罰異己的工具。不僅插手干預多宗私人檢控，更對社會抗爭事件的判刑輸打贏要。本報為她求得第75「倫文敘分妻」下下籤。

【佛隱解曰】鄭可能因日理萬機而導致婚姻危機，更勿論還能獲連任機會。籤文「首登龍虎榜 樓墜自亡身」，可能有朝一日，她也會對不夠公正持平而深感後悔，自取滅亡。

楊潤雄運程 【76籤】 中平 官運如泡影

社會不穩，年輕人憤而抗議對政府的不滿，建制派歸咎於教育令人心未能回歸。問責局長中評分包尾的楊潤雄屢次D Q前線教師，取消董建華年代的通識科，誓要搶奪歷史話語權，出位言論令人為之側目。本報為他求得第76「孔子樂道」中籤。

【佛隱解曰】若能像孔子安貧樂道，即使粗茶淡飯，枕臂而眠亦不介意，但作為統籌教育政策的楊，並未能秉承夫子對教育的精神，可見此人政治野心不小，既富且貴，其官運虛幻如泡影。

東京奥運預測 【97籤】 中平 清明後才有定局

去年東京奥運因武肺失控而押後至今年，但早前又有消息稱今屆奥運將被取消。萬眾期待的國際盛事能否順利舉行？本報為此求得第97「康順釣魚」中籤。

【佛隱解曰】「滿目風光景色幽」，雖則大家盼望盛事能夠在疫情後沖喜，但籤文尾句「漁翁釣得有魚無」卻道出現在仍充滿未知之數，大約要待清明節後才有定局。