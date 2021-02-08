前年10月1日示威者「遍地開花」，多區有示威活動，其中9名男女被指當日在黃大仙非法集結，案件早前開審，在聽罷控方證人作供後，裁判官黃士翔今裁定案中八人表面證供不成立，毋須答辯當庭釋放；唯獨當日被搜出身上有溪錢的女護士表證罪成，須繼續受審，她選擇不作供、亦不傳召辯方證人。控辯雙方將於明天進行結案陳詞，裁判官將案定於農曆年後2月19日裁決。

七男兩女年輕被告被控非法集結罪，控罪指工程師高子晉（25歲）、學生甄健輝（22歲）、公關許忻陽（25歲）、私人女護士李咏梅（29歲）、女教學助理羅妙霏（24歲）、學生林坤煒（22歲）、學生鍾孝庭（19歲），以及分別15歲及14歲的男學生於2019年10月1日在黃大仙鳳德道及盈鳳里與其他不知名人士參與非法集結。

裁判官黃士翔宣佈除第六被告李咏梅外，各人均表證不成立。各被告聞言低聲呼「Yes!」，有律師一度要求裁判官再重複裁決。

裁判官其後休庭，獲判表證不成立的各名被告相擁祝賀，稱「好開心呀」、「我想拎返部電話」。

督察供稱四面八方遭掟石 片段揭警卻指：啲人走X晒

審訊期間，當日有份執行行動的督察韓繼榮作供指，當日接報後於下午2時13分到蒲崗村道及鳳德道附近，下車後見到200名示威人士以磚頭及竹枝等堵路，亦在現場灑溪錢。他在鳳德道下車後，示威者「四面八方都有」，不斷以石頭等雜物掟向警方並叫囂，故他曾三度舉藍旗並指示下屬發射催淚彈。

惟辯方播片卻顯示警員下車時，馬路上已沒有示威者，甚至聽到有警員稱「啲人走X晒」，沒有警員遇襲；反而有警員與樓上街坊互罵，甚至向上層居民叫喊：「收嗲啦天使，跳落嚟啦！」督察回應稱片段未能拍下警方遇襲經過。

多名警員被質疑抄襲口供

除督察作供被指與現場片段不符外，辯方並於連日審訊中質疑作供警員互抄口供，部份段落用字與標點一模一樣。負責拘捕本案首、次被告的警長58334左耀昌被指與警員38334的口供部份段落相似，其中提及警方在蒲崗村道及鳳德道行動的段落，「浦崗村道」這詞出現多次，兩人均寫了沒有艸字部首的「浦」字；而警員9751口供的部份段落亦與警長口供字樣一致，同樣多次寫上沒有草花頭的「浦崗村道」，只曾有一處寫上「蒲崗村道」。

【案件編號：WKCC3817/19】

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