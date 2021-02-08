港人因擔心私隱洩漏，對用以監察市民行蹤的「安心出行」應用程式避之則吉，政府再度放風，指正積極考慮強制市民進出食肆等高風險處所前必須掃描「安心出行」二維碼。

創新及科技局局長薛永恒周一（8日）在立法會資訊科技及廣播事務委員會會議上表示，「安心出行」至今僅得52萬名市民下載，有6.9萬個處所展示相關二維碼。

立法會議員廖長江問及，政府會提供甚麼誘因吸引市民使用「安心出行」，薛回覆指當局將因應疫情發展，積極考慮會否要求某些處所的使用者，如食肆客人掃描「安心出行」二維碼後才可進入，以加強防疫。

【政府業界聯手逐步推健康碼】

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薛永恒指會繼續推行智慧燈柱

薛永恒又提到反修例期間有智慧燈柱受到破壞，令本港推動智慧城市受到很大衝擊。他強調，推行智慧燈柱是為「便民利民」，當局正與不同部門協調，未來會繼續落實推行智慧燈柱。薛又指理解市民重視私隱，而智慧燈柱同時有監測環境及交通流量作用，會平衡私隱及實際需要。

於旺角開設茶餐廳「一日三餐」的前立法會議員、公民黨譚文豪批評政府擬強制市民進出食肆要掃描安心碼，是為全民強制裝安心碼鋪路。

消息指政府研2.18重開部份場所 須使用「安心出行」

另外有報道指，若未來一周確診數字保持平穩，源頭不明個案減少的話，政府有可能在本月18日放寬社交距離措施，包括部份關閉的地方可以重開。

報道又指，食肆晚市堂食、美容院及戲院等有望先獲重開，而卡拉OK、派對房間、桑拿浴室、酒吧則被認為是高風險活動，仍需要關閉。同時又指出，復業的條件可能需要安裝和使用「安心出行」應用程式。

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