【本報訊】教育局上周接連推出高中核心科目課程更動計劃及國安教育指引，被質疑推行「國教2.0」，教育局長楊潤雄指，以現行計劃推動國民教育，比獨立成科效果更好，又稱新通識科可討論內地問題，卻以兩地疑犯探視權不同為例，「提醒」教師教授時要注意「兩個司法系統冇絕對嘅好或者唔好」，當局未來會更加密視學次數。有前通識科老師相信，教師已不敢觸及內地法治負面議題，並稱現時將國民教育滲透各科的做法，較易「洗腦」式灌輸學生中國強大美好。

「學生應思考港司法制度不足」

教育局長楊潤雄昨出席無綫電視節目《講清講楚》時稱，現時沒有將國民教育獨立成科的打算，2012年當局推動國教科時亦有很多討論，但強調當局推動國民教育的步伐從未停下，教育局推出國安教育指引及重組通識科，做法比國民教育獨立成科，「一周一、兩堂」的方式更自然，效果更好。

楊續表示，「改革」通識科是基於社會現時對《憲法》、《基本法》和香港憲制地位等認識不足，聲言新科目聚焦有關範疇是「教育應有之義」。他稱，當局對提升學生的國民身份認同沒有設下硬指標，希望學生可透過新課程漸漸培養對國家的熱愛。

楊亦承認，新通識科課程部份內容的刪減是政府決定，並稱新課程份量只佔以往通識科約50%至60%，故內容上必然有取捨、刪減和整合；教師亦應因應課時所限，先讓學生掌握新課程大綱上的課程重點。他亦表明當局將會對新通識科投放更多關注，料未來視學的次數將更頻密。

對於新通識課程對內地人權或法治等問題隻字不提，教師未來能否與學生討論有關議題，楊潤雄稱如學生有疑惑，教師應盡量解答。但他以兩地疑犯探視權不同為例，認為教師引導學生討論時，除應基於事實外，也應讓學生以「多角度思維」分析兩地司法制度優劣，讓學生自行判斷，聲言「兩個司法制度冇絕對嘅好或者唔好」，學生也應思考香港司法制度的不足。

新科目的教材未必能趕及在新學年面世，但當局希望在下學年的中四級開始推動新通識科。楊潤雄承認出版商只有不足一年時間出版新教科書，但教育局會盡量多製作教材供學校使用；教師也可使用官方推出的國安教育或《基本法》的教材，教材問題並非不能解決。

前通識科教師楊子俊表示，在舊課程中，通識科的教師和教科書已有自我審查，在中國法治政制上避重就輕，相信改革後教師更不敢觸及內地法治負面議題，「如果講（內地）嚴刑逼供，公開審訊有霸位，同佢哋（官方）話陽光司法唔同」，教師或面對建制派動員投訴，教育局亦可能受理。他又指，當局將國民教育滲入各科，較容易「洗腦」式灌輸學生中國強大美好。