D100網台主持傑斯去年初於網上發起眾籌，卻遭國安處以洗黑錢及資助分裂國家等罪拘捕，獲准保釋候查。國安處昨再次拘捕傑斯，指他擔任網台節目主持及演講期間，意圖引起市民憎恨藐視中國政府或港府，慫使他們不守法等。傑斯被控四項「作出具煽動意圖的作為」罪，案件今於西九龍法院提堂，控方透露傑斯正於東區醫院留醫，因舊病未能出庭應訊。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件押後至2月11日再訊。

原名尹耀昇的傑斯（52歲）報稱任職網台主持，被控四項具有煽動意圖行為罪，違反香港法例《刑事罪行條例》。他被指於去年8月8日，連同他人作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視香港政府或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

傑斯另被指於去年8月15日、9月5日及10月10日，連同其他人作煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

控方今指，傑斯昨要求到東區醫院求醫，醫生透露傑斯的舊病導致他暫未能出院。案件暫時押後至本月11日，其間傑斯須交予警方看管，若他提早出院須立即帶到法庭應訊。

【案件編號：WKCC534/21】

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