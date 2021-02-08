澳門明日（9日）起開始武漢肺炎疫苗接種計劃，應變協調中心表示由即日下午5時起開放預約系統給澳門優先接種人群預約，包括醫護、警察和消防前線抗疫人員，以及高暴露風險群組如教職員、院舍和娛樂場所職員等，最早接種時間為明早9時；第二階段則由明日中午12時起開始，供全澳門市民預約，最快2月22日開始接種，至於外僱和其他非澳門居民，則要視乎首兩階段接種情況及疫苗數量再公佈可供預約時間，並要收取每劑250澳門元（下同）。

十萬劑國藥疫苗過去周六（6日）運抵澳門，澳門特區政府公報8日刊登行政長官批示，核准《澳門特別行政區防疫接種特別計劃》，所有澳門居民可免費接種武肺疫苗，其他依法逗留的非澳門居民可自費接種疫苗，接種費用為250元，適用接種組群為年滿18歲而未滿60歲人土，以及健康狀況良好及暴露風險較高的60歲或以上人士。

最快本月22日開始接種

衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，疫苗接種預約系統今日（8日）下午5時已全面開放給前線抗疫人員和3類優先接種人群預約，包括前線醫護人員及保安部隊人員，以及高暴露風險人群包括教職員、院舍員工、航空人員和娛樂場所職員等，經預約後最快接種時段為明早9時。第二階段則由明日中午12時起開始，供全澳門市民預約，最快2月22日開始接種，至於第3階段外僱和其他非澳門居民，則要視乎首兩階段接種情況及疫苗數量再公佈可供預約時間，並要收取每劑250元，但如外僱人員屬於高暴露風險組群，仍可優先接種。

梁亦好又指，國藥滅活疫苗儲存有效期超過一年，但呼籲市民盡快接種，以建立社區免疫屏障。對於國藥疫苗適用接種年齡與其他疫苗不同，她解釋指國藥疫苗針對60歲以上的第三期研究數據較少，一般而言對年紀較大者效果較差，但如果是60歲以上、慢性病穩定受控，加上暴露風險較高人士仍應接種。她又指行政長官今次批示羅列的適用人群是針對今次的滅活疫苗，及後再有mRNA類疫苗到澳門時，會再有新的批示。

先由山頂醫院及全澳衞生中心負責

仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍補充指，第一階段優先接種人士主要是由機構或單位向局方提供名單，獲確認後相關人士便可在網上登記，市民如未接獲公司通知，毋須自行測試是否屬優先組別，如自覺屬有急切性群組，可叫機構向局方反映。他又指今次接種較新類型疫苗，會先由山頂醫院和全澳衞生中心負責，現場有急救設備，可讓市民接種後靜候30分鐘看有否不良反應，待往後接種過程較成熟後，才考慮是否與坊間機構合作。

被問到國藥疫苗未有在科學期刊發表三期臨床測試結果，羅奕龍指任何疫苗進口主要由當局的澳門藥物事務廳負責，局方會審視相關的科學研究報告，並參考不同地方實際使用該疫苗的情況，國藥疫苗已獲國家藥監局批准上市，故衞生局以同樣準則批准國藥疫苗在澳門使用，「我亦都唔相信國家藥監局一個咁嚴格藥物審批嘅機構，會喺冇任何科學數據底下去使用呢隻疫苗」，籲市民毋須過份擔心。

被問到澳門行政長官會否明早接種及有多少官員會出席疫苗接種儀式，羅稱名單仍在不停更新，「講多講少都唔合適」。

羅又指，澳門政府早前向25間獲許可在澳門從事相關保險業務的公司了解參與意願，當局綜合分析後向5間有意向且具有條件提供報價的公司查詢，最後選擇了「忠誠澳門保險股份有限公司」作為向衞生局提供接種武肺疫苗不良反應及副作用的保險公司。

不良副作用保障額最高每人100萬澳門元

羅奕龍指有關保險受保人是指任何按照衞生局接種指引的接種疫苗人士，年齡範圍為16至85歲，不論性別及健康狀況，總投保年期為一年。保費方面則根據實際接種人士數目計算，越多人接種計算出來的平均價錢會越低。

保障範圍方面，他指若接種後出現不良反應、副作用引致身故或完全及永久傷殘，保障額為每人最高100萬元；70歲或以上人士保障額減少一半，保障期為接種疫苗劑後90日內。如接種人士出現不良反應和副作用，衞生局會負責所有治療費用。

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