【本報訊】一名58歲山友昨日早上聯同三名男女親友到大嶼山遠足，於被稱本港「三大險澗」之一的鳳壁石澗失足墮下10米山崖，頓時頭破血流，身體多處受傷，要由飛行服務隊直升機救起送院搶救，現時情況嚴重。有行山專家提醒市民，行山要量力而為，好好保護自己。

飛行服務隊救起送院

墮崖受傷的男子姓李（58歲），現時留醫東區醫院。這是四日內第二宗嚴重行山意外，上周五一名婦人在吊鐘花盛放的西貢大枕蓋暈倒跌傷死亡。昨早時，事主與兩女一男親友結伴行鳳凰徑，兩小時後他們行至鳳壁石澗期間，李失足墮下10米崖，頭部、手及腳受傷，友人大驚報警，救援人員到場時，李陷入昏迷，由飛行服務隊直升機送院搶救。

發生意外的鳳壁石澗位於大嶼山鳳凰山與石壁水塘之間，途經心經簡林，全澗分為三段，陡峭難攀，被稱為香港「三大險澗」之一，難度屬最高的「五星級」。石澗中段的貝納奇山徑至鳳凰徑段被稱為「險中之險」，沿途均為石澗峭壁，地勢險要。石澗中段有一處三面崖壁，其中鳳羽壁高聳倒懸，氣勢懾人，攀爬難度屬「超六星級」。

翻查資料，2017年1月30日一名男子於大嶼山鳳羽壁墮下60米崖底，傷重不治。疫下不少市民遠足行山，行山專家黃智仁提醒，市民應反省及量力而為，「唔好再為咗打卡，人云亦云而去行山」。