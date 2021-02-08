美國9名民主共和兩黨國會議員早前去信諾貝爾委員會主席，提名「香港民主運動」競逐今年諾貝爾和平獎，前刑事檢控專員江樂士昨致函諾貝爾委員會主席，批評提名「香港民主運動」的美國國會議員反華，意圖將和平獎變成美國宣傳工具，又指控反修例運動以暴力為主軸，試圖破壞香港賴以成功的「一國兩制」，癱瘓港府運作，以削弱中國實力。

江樂士更形容，香港警隊是真正的英雄（Real Hero），稱沒有警方，中共可能要以軍隊介入，令一國兩制無法維持，認為香港警隊才有資格獲獎。

批共和黨參議員魯比奧反華 借提名削中國實力

與建制派「同聲同氣」、早前曾經批評大律師公會淪為政治機構的江樂士，在報章發表致諾貝爾委員會主席的公開信，點名批評有份聯署提名的CECC主席、民主黨眾議員麥高文及聯席主席、共和黨參議員魯比奧，指魯比奧反華，意圖將和平獎變成美國宣傳工具。

江樂士再批評反修例運動以暴力為主要策略，試圖讓香港屈服，結束一國兩制，以為打破香港防線及癱瘓港府，可削弱中國實力，並在地緣政治上協助中國的對手。

不斷讚揚港警表現「極為克制」

他質疑麥高文及魯比奧讚揚示威者的和平努力，卻無視他們的暴力行為，包括佔領理大、破壞港鐵等，又批評麥高文及魯比奧在美國通過法案，禁止美國公司向香港警隊提供裝備，反映二人敵視香港，更對暴力示威開綠燈。

江樂士文中更不斷讚揚港警，指警隊表現極為克制，將傷害減到最低，形容沒有警隊，則後果堪憂，香港生活方式被破壞，中共更要以軍隊介入事件，令一國兩制原則難以維持，認為警隊讓香港恢復和平穩定，直言警隊才值得獲得諾貝爾和平獎。

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