政府正研究農曆年後，安排首批10間院舍的長者接種新冠疫苗。

去年12月中，在林鄭宣佈採購新冠疫苗取得「突破性進展」後，中大醫學院調查，僅37.3%香港成年人願意接種新冠疫苗。袁國勇曾接受訪問表示，即使市面上有新冠疫苖，他自己不會即時接種，會等待一年時間了解其副作用。香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀表明，她個人不會接種供港的科興疫苗。

近來，袁國勇修訂看法，說當疫苗的第三期臨床數據面世，經衞生署評估後，便可以立即接種。

但形勢又變。提供疫苗的科興，一直未有在醫學期刊發表第三期臨床研究數據，政府上周五突發出新聞稿，指疫苗接種有逼切性，故豁免科興於學術期刊刊登的條件。

抄幾段有關訊息。

*愛爾蘭專家Dr. Dolores Cahill說，75歲以上的人在接種新冠疫苗後有80% 的機會產生不良反應。

*帖文：我有個朋友的女兒是醫療人員，疫苗兩針都打過了，之後被感染得到Covid-19，沒有病徵，卻把病毒帶回家傳給父母，父母目前在醫院。女兒難過之極，疫情以來她都非常小心地與父母隔離。打疫苗後就疏忽了。

*媒體向加拿大阿爾伯塔省政府醫衞專家提問，獲回應如下。

如果我接種了疫苗: 1，我可以不戴口罩了嗎？不；2，能否重開餐館、酒吧等，讓每個人正常工作？不；3， 我對新冠疫情有抵抗力嗎？也許，但我們不確定，它可能不會阻止你感染；4，至少我不會再傳染給別人了？不，你仍然會傳播它；5，如果我們為所有兒童接種疫苗，學校會恢復正常嗎？不；6，如果我接種了疫苗，我可以不需保持社交距離嗎？不；7， 可否停止為雙手消毒？不；8，如果我和爺爺都打了疫苗，我們能擁抱一下嗎？不；9，接種疫苗後，戲院、劇場和體育館會重新開放嗎？不；10，接種疫苗的人能夠聚集嗎？不；11， 接種疫苗的真正好處是甚麼？病毒不會殺死你；12，你確定它不會殺死我嗎？不確定；13， 統計顯示，染上這種病毒的死亡率很低，我為甚麼要接種疫苗？為了保護他人；14，所以如果我接種了疫苗，我100%確定不會傳染其他人？不是這樣的。

那麼，為甚麼接種疫苗？為甚麼在疫情回落的情況下，特府不停地搞封區，持續限聚，推疫苗接種？

法國媒體說，新冠疫情一年前在中國武漢爆發，中國當局大規模投資開發疫苗，習近平承諾要把「疫苗作為全球公共產品」，強調疫苗是中國「對國際社會實實在在的貢獻」。

在偉大領袖號召下，全國一窩蜂大幹快上，是自大煉鋼鐵、大造晶片一脈相承的現象。檢測和疫苗生產推高中國GDP，增加出口，也奇葩競艷。

2月2日，新華社報道，中國公安破獲一起特大製售假新冠疫苗案件，查扣假疫苗3,000餘支。新華社沒有指出假疫苗的流向，但《環球時報》的英文版講出來了：假疫苗主要流向國外。

作為習近平時代的一國兩制的香港，豈能在「對國際社會實實在在的貢獻」中缺席？豈能不早着先鞭？此乃特府最近的施政重點，也是眾專家轉向支持接種疫苗的原由也。

網上有帖文說：世上有個神奇國家，三個人去打該國生產的疫苗，第一個打完甚麼事都沒有，醫生告訴他：「別高興，這一批是假貨，只是生理鹽水而已。」第二個打完發起高燒，醫生安慰他：「別難過，這一批是生水加食鹽。」第三個打完出現了78種不良反應，醫生興高采烈地告訴他：「恭喜你，這一批是真的疫苗。」

香港是中國不可分割的部份。

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李怡