首名被控違反「港版國安法」的23歲青年唐英傑，因在7.1駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動。法新社引述消息，律政司將引用「港版國安法」第46條，直接發出證書指示本案毋須陪審團審理，改由3名指定法官組成「審判庭」，打破香港司法沿用已久的陪審團制度。

早前報道：抗暴之戰︱首宗國安法被告 電單車男籲手足：等候丶忍耐

去年提訊直接由西九龍法院移交高院 打破程序

首名被控違反《國安法》的23歲青年唐英傑，其案件將交高等法院排期審訊。法新社引述消息，律政司將引用「港版國安法」第46條，直接發出證書指示本案毋須陪審團審理，改由三名指定法官組成「審判庭」，打破香港司法沿用已久的陪審團制度。

仍被還押的唐英傑，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，去年11月提訊時已被港府打破一般做法，直接由西九龍法院移交高院排期，不經東區法院進行交付程序。

去年11月報道：國安法首案移交高院處理 被告電單車男繼續還柙

鄭若驊反對設陪審團 稱擔心「陪審員個人和其家人安全」

法新社報道，律政司長鄭若驊本月初去信辯方律師代表，告知將反對唐英傑一案設陪審團，理由是擔心「陪審員個人和其家人安全」，司法機構及律政司回覆法新社指不評論案件。

據港版國安法第46條，律政司長可基於保護國家秘密、案件有涉外因素，或保障陪審員及其家人人身安全等理由下，發出證書指示相關訴訟毋須設陪審團；並指明一旦律政司長發出證書，高院原訟庭應在沒陪審團情況下審訊，改由三名法官組成審判庭。陪審團本來作為「事實裁斷者」職能，將由三名法官取代。

過往在高院審訊的刑事案件，都設有七至九人陪審團，法官角色是處理法律爭議，並引導陪審團作事實裁決，陪審團制度已設立176年，亦被視為法治重要指標。

法新社報道，唐英傑的法律團隊，正研究下一步行動，司法覆核律政司決定是可能做法。

內地刑事法庭不設陪審團 近乎全面定罪率

報道指，「港版國安法」引起中、港法律制度之間失去「防火牆」的疑慮，近期中共高層及左派輿論要求「改革」香港司法制度，以改變令他們不滿的判決，這次不設陪審團的先例，令人憂慮內地司法制度會引入香港，因內地刑事法庭也是沒有陪審團，而且是近乎全面定罪率。

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