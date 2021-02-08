政府昨透露正與建造業界商討，研究要求地盤工人出示陰性檢測證明，才能進入工地。有專家認為地盤一直有傳播鏈，但對政府未有「封區」強制檢測感奇怪，並認為若單靠定期強制檢測「一定是打折扣」，而且不能中斷傳播鏈。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，本港第四波疫情爆發後，地盤群組出現頗長時間，斷斷續續出現了一段時間，但最大問題是「政府不作為」。他以機場三跑群組為例，最早一宗個案是在上月中發病，昨日仍有新個案，奇怪的是地盤不斷有傳播鏈，但政府沒有「封區」，亦沒有聽聞當局曾到現場作調查，以了解工友是因為環境污染抑或交通傳播而受感染。

何栢良稱，若當局要求地盤工人定期檢測，對預防爆發有幫助，但成效遠遠不及有群組爆發後即時「封區」強制檢測，並質疑當局沒有到地盤做流行病學調查，如何做一些針對性措施，認為只靠定期強制檢測「一定是打折扣，一定要成套睇」。他續說，如果要求工人每14日才做一次檢測是完全沒有用，即使每7日檢測一次，當地盤出現個案也可能7日後才發覺，但其間病毒已可「傳咗兩浸」。

「靠檢測中斷唔到傳播鏈」

何栢良以跨境中港司機為例，認為內地對本港返內地的司機做法嚴謹，由最初兩星期一次，至現時日日做檢測，並仍可找到確診個案。他認為定期檢測對預防是有幫助，但並非可解決問題，政府應早發覺及早診斷，惟現時正是遲診斷、遲公佈、遲追蹤，並質疑是否有確診地盤工人的緊密接觸人士都送往檢疫，強調「純粹靠檢測中斷唔到傳播鏈」。

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