【本報訊】食環署日前首以攤位展示政治訊息為由，終止支聯會維園花檔合約，令32年來都在維園年宵擺檔的支聯會首次缺席年宵。在大坑舉行民間年宵市集的灣仔區議會主席楊雪盈，聯同10多名大坑街坊將支聯會無法出售的「自由花圃」鮮花運至大坑年宵巿集發售，大部份鮮花昨沽清。有買花市民直言，他們是專程到大坑買支聯會鮮花，以行動捍衞港人表達權。

轉至大坑市集出售的支聯會鮮花並無定價，由市民自行捐獻，記者現場所見，鮮花旁邊錢箱幾近半滿，有買花巿民透過支聯會單張上二維碼捐錢支持。截至昨午4時，已出售近八成半鮮花。

楊雪盈接受訪問時指，前日接到支聯會求助後即到維園支援，十多名大坑街坊亦答應義助支聯會，不少巿民看到支聯會遭食環署打壓的報道及呼籲，更特意到大坑巿集買花相挺，「喺街口已經問邊度有（支聯會嘅）花買」。她認為港人依然十分有心，「好想支持返公義的聲音、公義嘅一邊」，斥食環署打壓極無理，「𠵱家係政府不斷將言論空間、表達空間收窄緊，亦都係明刀明槍……我哋惟有自己人幫返自己人」。

昨午到大坑巿集購買支聯會鮮花的街坊陸先生指，支聯會今年首次不能開檔，反映香港表達空間越縮越窄，又指今次事件是一次很好啟示，「就算維園以後唔畀支聯會賣花，我哋其他人都可以照幫佢賣，唔一定要通過政府渠道去賣」。他自言不是支聯會傳統支持者，到場購花是想捍衞港人表達權利，「你唔一定要贊同佢，但係佢喺（維園）度賣花，係有佢嘅權利，你（政府）𠵱家係扼殺緊佢嘅權利」。

「過期」通告稱因疫情封閉

支聯會主席李卓人昨於社交網貼出照片，顯示支聯會被圍封的維園攤檔貼有一張康文署通告，指因應疫情要封閉設施，所寫日期更是2020年12月而非2021年1月。李卓人質疑政府鬼祟，因政治審查封支聯會花檔，但卻不敢在通告中如實告知，「係因為佢哋覺得羞愧，定懶到連一張正式通告都唔去做？」

另外，全國政協副主席、前特首梁振英為政府打壓支聯會護航兼抽水，指支聯會應反思過去兩年行為，形容支聯會攤檔被封、特首產生辦法有變，於政治鬥爭中「搭沉船」。李卓人駁斥梁非常無聊，指支聯會過去一直堅持推動五大綱領，每年六四維園集會燃點燭光悼念六四死難者，相反曾在八九民運譴責屠城的梁振英，現時卻改變立場，「不如問佢自己呢30幾年做過乜？」