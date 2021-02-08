周日（7日）封區檢測後，在鰂魚涌惠利大廈發現3宗初步確診，其中1名患者是筲箕灣官立中學的學生，而同廈同一座向單位亦有1名學生早前確診。由於二人在上月底至本月初曾回校並在禮堂內考試，故此曾在同一禮堂考試的130名學生，及校內的教職和清潔工等，都需要送往檢疫。而這些隔離人士的家人亦被列為密切接觸者，需要接受強制檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，今次或是疫情以來最大規模的檢疫安排。

疑大廈有垂直向上傳播 1404單位學生先染疫

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，昨日於惠利大廈封區檢測的結果中，發現另外三名初步陽性個案，三人當中兩人住在04單位，另一人是在11號單位。換言之惠利大廈共有7個個案，包括4宗確診及3宗初步陽性個案。

7宗個案中，涉及6宗在3個不同樓層的04號單位，其中1404號單位有4宗個案；1704有1個初步陽性個案； 2104有1個初步陽性個案，懷疑有垂直傳播。

歐家榮續指，1404單位第一宗個案涉及一名18歲在筲箕灣官立中學就讀學生，是第一位發病病人，2月2日出現病徵，傳染期曾返校考試；另1704單位今日初步確診個案，亦是筲箕灣官立中學學生。歐家榮建議，筲官全體師生教職均須接受強制檢測。

今旦到惠利大廈視察環境的港大微生物學系講座教授袁國勇指，兩名學生雖然都屬於筲箕灣官立中學，但首個發病個案屬04號單位，該單位有4個病人，且有垂直向上傳播的情況出現，故認為兩名學生並非在學校受感染。他認為將曾於同一禮堂考試的130名學生，及校內的教職和清潔工等送往檢疫屬「非常穩妥做法」。

同一空間有2宗以上確診已屬「爆發」

疫情記者會上，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，目前仍需要核實兩名學生一同在禮堂的時間，再核對送檢的學生。該禮堂可坐200人，不過考試及疫情將坐位隔開，但仍可容納130名學生。而其中一名學生是在2月2日出現頭痛，並於2月4日仍有上學，故此會追蹤二人在2月1日至3日是否有一起考試。

她指，兩名學生可能在傳染期使用過校內設施，所以若然在同一空間內有2宗確診以上都會視為一個「爆發」，所以需要學生列為緊密接觸者，「因為唔知個傳播去到邊度」，故全校130名老師及學生列為密切接觸者；而衞生署至今仍在統計人數，學生家人需要強制檢測。

張又指，其他不在同一個空間考試的學生，其傳播風險較低，故此未被列入密切接觸者之內。她指，相信教育局有關注學校復課考試安排，並以減少人流為前提。

非同場應試學生亦須強制檢測

張竹君續稱，當時考試空間涉及5個老師，雖然其他學生並非同一空間考試，但認為有風險，故需實施強制檢測；她承認今次為大規模安排檢疫，因之前只涉及個別學生及個別密切接觸者。

被問到今次是否屬首次要求密切接觸者的密切接觸者接受強制檢測，張竹君表示，其實公告是2月2日推出，只是今次牽涉人數多，故再次提醒一下。

有記者問到，筲箕灣的一名麥當勞員工亦受感染，會否與兩名學生有關。張竹君就表示目前未知二人有沒有去過該快餐店，會繼續調查。

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