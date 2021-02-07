【本報訊】教育局提出大幅改革通識科，被指以此將國民教育科借屍還魂。香港中學生關注組聯盟成員昨午聯同中西區區議員梁晃維在銅鑼灣擺設街站，呼籲巿民加入聯署，反對政府透過改革通識科推動「國教2.0」。其間警方大為緊張，登記所有街站成員的資料，更全程拍攝街站情況。梁晃維表明會繼續設街站，亦無懼因此被DQ區議會議席。

梁晃維無懼DQ同行

梁晃維與中學生關注組聯盟成員擺設街站期間，警方大為緊張，派員逐一登記在場街站成員的身份證，又派出攝錄隊全程拍攝街站情況。被警方查問近10分鐘的梁晃維稱，警方一般只會登記街站代表的身份證，但昨日卻要登記全部成員的身份證，更查問他與該學生組織是如何認識，形容情況相當不尋常，認為警方高層對學生組織街站「特別關注」。該關注組聯盟成員早前在旺角擺街站時亦遭警方發出限聚令告票。

雖然警方公然施壓，但梁晃維表明會繼續設街站，指街站內容並無任何違法地方，並批評政府近日改革通識教育科的做法，旨在為國民教育借屍還魂。

對於會否擔心支持學生組織會成政府DQ區議會議席的藉口，梁晃維笑言：「我諗對我嚟講無乜影響，因為無論做或者唔做啲乜嘢，相信都會被DQ。」他指在威嚇下，繼續如常生活和指出不公的事更顯重要。