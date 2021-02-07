早排警務處長鄧炳強去電台節目，有市民打電話入去大鬧PoPo禮貌差，咁PK鄧例牌否認警隊表現轉差，仲賴「假消息」破壞警民關係。究竟係咪「假消息」破壞警民關係，其實市民有眼睇、識分真假，好似噚日有人喺facebook貼相，宣揚PoPo嘅「好人好事」，唔使一陣就被網民踢爆係假消息！

話說fb上嘅「公務員secrets」群組噚日聲稱收到有人inbox，話見到有年輕香港警察真係好心，巡邏時見到有個老人家喺餐廳門外徘徊，於是上前問有乜幫忙，老人家話肚餓想食嘢但唔夠錢，故事發展咪就係PoPo帶阿婆入餐廳自掏腰包請食飯，仲親手捧杯熱茶畀老人家，呢個故事仲有埋照片提供呀。

網民：百分百肯定舊相

不過有圖未必有真相，帖文一出秒速引嚟各方網民質疑。有網民發現相中PoPo同食客連口罩都冇個，加上餐廳唔見有任何分隔措施，百分百肯定張相一定係舊相，恥笑帖文係看圖作文。亦有好多網民將呢一年半載班忠誠勇毅對市民兇神惡煞嘅面目再次貼堂，呢單警察好心做好事恐怕都可以歸類為假消息啦！有網民仲恥笑，PK鄧呢頭大鬧「假消息」，嗰頭有人就用「假消息」幫PoPo洗白同塗脂抹粉，PoPo之前仲聲稱要打擊假消息，但今次就好似冇主動澄清，唔通佢哋都「毋忘初衷」，要貫徹好事造假、衰嘢唔認嘅精神？

李八方