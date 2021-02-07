【本報訊】本港自第三波疫情至今，至少六個大型建築地盤爆疫，其中將藍隧道、中九龍幹線等地盤群組更被指是引發油麻地疫情大爆發的源頭，不少專家建議政府強檢地盤工人。一向抗疫慢三拍的林鄭政府在地盤爆疫遍地開花之際，始考慮強制工人檢測，食衞局長陳肇始昨稱，正考慮要求地盤工人定期接受檢測，持陰性證明才可開工，預計本周農曆新年前公佈細節，本月內可望推行。有專家建議工人七日一檢，惟建築業界意見不一，有工會認為強檢意義不大。

機場三跑群組昨日新增一宗密切接觸者確診個案，群組累計28人確診，涉事地盤所有工人須強檢，周二起有陰性結果才可進入地盤工作。陳肇始昨接受電台訪問時更預告，相關措施會擴展至其他地盤，「發展局已經跟業界商討，像特定群組般一直做檢測，目標係要有陰性結果先可工作，未來一周宣佈細節」。

本周公佈細節 涉及20萬人

發展局長黃偉綸在網誌表示，地盤強檢計劃涉及10多萬至20萬名工友，農曆新年前將公佈細節，有信心可於本月內推行。他指，截至上周四已有逾2.9萬名工友接受自願檢測，發現四宗確診。

本港自第三波疫情至今，多個建築地盤均爆疫，其中更六個大型地盤爆疫群組，累計最少有254人染疫。呼吸系統專科醫生梁子超批評政府抗疫一直後知後覺，未能將檢測工作對應高風險的群組，導致政策推遲進行，亦對受檢測者造成不便，他建議政府除資助工友檢測，亦可安排到場派樽，以便工友即日交回，並認為強檢應先由較大規模、過百人的地盤開始。

梁子超認為兩周一檢時間太長，建議七日一檢，「今日陰性難保聽日唔會造成傳播，14日可以傳好多代」，如地盤出現確診，緊密接觸者以外人士亦應醫學監察或重複檢測，防止病毒散播社區。

建築業界對強檢意見不一，建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清表示支持，認為強檢有助找出確診者，避免地盤爆疫停工，令工人「手停口停」，但政府應安排流動檢測車到地盤，為工友檢測。建造業分包商聯會會長伍新華則認為一周一次檢測是上限，「影響都係一日，總好過個別地盤圍封。目前有感染嘅地盤要圍封14日，影響更大，倒不如有系統咁做」。

業界潑冷水：意義不大

不過，建造業總工會理事長黃平認為強檢意義不大 ，「我喺地盤檢查咗，但我放工返到社區同住所、可能坐車喺公共交通工具身邊有帶菌（病毒）者，話唔定受感染」。他指工友是以日薪計，如果一周檢查一次，「我唔係要每周返少一日工？」

香港建造業紮鐵職工會主席黎鉅輝表示，現時不少地盤已要求工友每周或兩星期檢測一次，其中一次要自費，他認為強檢費用應由公司或政府負擔，並希望縮短檢測時間，「收工做檢測，第二朝有短訊結果就可以返工」。他指不少裝修或小型工程的員工不用「打卡」上班，不排除有「黑工」，未知他們會否被歸類需要作恒常檢測，當局應檢視以免走漏這批工友。