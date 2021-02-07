【本報訊】農曆新年將至，獨居沙田沙角邨的86歲老婦昨晨如常在沙角邨商場對開執紙皮，其間遭一輛貨車撞倒輾過，當場傷重死亡。街坊指，喪命老婦經常執紙皮，即使家人清走紙皮，她仍繼續執拾，對她意外橫死感惋惜。事發後，一名男親友趕到現場認屍，神情哀傷；貨車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

街坊：個仔哦完佢又執

涉事老婦姓王（86歲），獨居沙角邨，據街坊透露，王婆婆個子矮小，有點寒背，原本可以安享晚年，但喜歡執紙皮變賣，子女曾阻止，但她非常固執，「佢個仔好好㗎，丟晒佢啲車仔，丟晒佢啲爛紙皮，佢都要偷偷嚟執，哦完又執」。有街坊慨嘆：「覺得挨年近晚出事好慘！」

昨晨8時54分，姓蕭司機（38歲）駕駛一輛凍櫃車載着一名男跟車，運載冰粒往沙角邨商場，卸貨後開車離開時，疑不察王婆婆在附近將她撞倒。王婆婆遭捲入車底輾過，重傷倒地奄奄一息。救護員到場證實她已傷重死亡，其後警員用白布遮蓋屍體。一名男親友接報到場了解事件，神情哀傷。

警方封鎖現場調查，發現凍櫃車左邊輪胎有血迹，死者身旁有一堆紙皮雜物，懷疑因死者個子矮小，司機疏忽釀悲劇，蕭涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

事發後，警方在場架設一個360度全景拍攝相機協助蒐證。自2018年以來，警方調查奪命車禍時都會用上該款相機，計算物件之間的距離及角度，包括車與車之間的距離，甚至是碎片與碎片之間的距離，相機亦可製作立體圖片以提升調查準確度，每部售價14.4萬元。