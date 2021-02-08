經常手持黃傘到庭聲援被捕手足及在示威現場出現的「王婆婆」王鳳瑤，涉嫌於前年1月在高等法院大堂進行安檢期間襲擊女保安，案件今再訊，沒有律師代表的王婆婆否認一項普通襲擊罪，她稱想將律師服務留給手足，故選擇自己代表自己。案件定於下月25日開審，王婆婆續准以100元保釋候審。

控罪指，王婆婆於2019年1月22日在高等法院地下大堂襲擊胡婉鴻。據悉，當日王因拒絕接受安檢，被指以膊頭及手肘撞向女事主胸口。控方審訊時將傳召三名保安及一名拘捕警員出庭作供。

沒有代表律師的王向裁判官稱，想將律師服務留給手足，因此她打算自行抗辯，她在裁判官多番催促下才否認控罪。王獲准以原有條件、即100元保釋金擔保候審，惟法庭書記因手民之誤，誤將擔保金寫作1,000元；王其後向法庭討價還價，希望改為以10元擔保，結果被拒。

現年64歲的王婆婆近年經常現身各大小抗爭活動，包括2019年爆發的反送中運動。同年8月，她返回深圳居所時被中國當局拘捕並指控她「尋釁滋事」，她被當局扣留逾月後獲准「取保候審」，去年10月才返回香港。

王婆婆返港後未有放棄參與抗爭，即使本港社運已因武漢肺炎疫情及港版國安法而陷入低潮，但其弱小身影仍然經常出現於各區。她更不時到法庭聲援被控的抗爭者，又曾經到警署外抗議。

【案件編號：ESCC2490/20】

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