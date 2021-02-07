【本報訊】港府為死撐突閘有效，即使連番「食白果」仍繼續封區，昨晚一口氣封鎖大角嘴海富苑海裕閣及鰂魚涌惠利大廈等三地，大批警員昨晚7時刊憲封區前，突然跑入海裕閣拉起封鎖線，令一名行動不便的婆婆受驚，婆婆腳震聲抖地哀求警員放行，惟遭拒絕，最終在工作人員協助下，始獲准登記資料回家。據悉，海裕閣前日有一宗確診個案，與對上一宗個案相距半年。油尖旺區議會副主席余德寶斥封區「神憎鬼厭」，準則搬龍門。

政府連續第八晚突襲封區，晚上7時刊憲封鎖大角嘴海富苑海裕閣（不包括海富商場），7時半刊憲封鎖鰂魚涌惠利大廈（不包括萬利廣場）。據悉，海裕閣前日新增一名36歲男確診者（第10607號），本月4日發病，屬本地相關個案，惟大廈名單至今未有公佈，料由檢疫中心送院。

海裕閣7時封區，惟傍晚6時58左右，大批在海泓道的軍裝警員急不及待跑入海裕閣範圍封區，並在海裕閣門口設立封鎖線，嚇倒一名手持枴杖、正回家的婆婆，她一臉驚慌，腳震聲抖地多次向警員哀求「你放我一個啦⋯⋯我住對面㗎」，警員一度稱「冇辦法，封咗」，後來經工作人員協助，婆婆始獲准回家。

余德寶斥封區「神憎鬼厭」

油尖旺區議會副主席余德寶稱，街坊對海裕閣遭突閘感詫異，認為封區「神憎鬼厭」，指海富苑未有大廈納入強檢，海裕閣更是相隔半年再現個案，批評政府多次就封區準則搬龍門。海裕閣有約1,200人居住，三分一為長者，該廈低層露宿者之家有約100個宿位，宿友均需強檢。

居民黃先生直指封區「太突然」，效率不高，「嘥咁多人力物力，做埋咁多我覺得無用嘅嘢」，直斥林鄭政府的抗疫表現是「廢」。

同樣被突閘的鰂魚涌惠利大廈，最近有一宗無源頭個案，患者為一名18歲青年（10608號），2月6日確診，大廈內亦有一名58歲男子（10595號）確診。