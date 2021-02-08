支聯會遭到食環署打壓，30多年來首度不能在維園擺設年宵攤位後，支聯會主席李卓人今日於港台節目中指，未來會繼續嘗試申請在維園擺設攤檔，但預料當局會將支聯會列入「黑名單」，獲批機會渺茫，又斥當局圖將政治口號「清零」及滅聲。

李卓人今早在港台節目指，去年支聯會亦在維園花檔展示與中國人權、維權活動相關的訊息，包括展示了「平反六四」的訊息，當局並無指出有任何問題，今年表達空間明顯收窄，封殺支聯會與巿民溝通的機會，「華叔（司徒華）喺維園寫揮春咁多年，累積好多巿民每年同支聯會有一個約定、每年都嚟支持，但今年佢哋（政府）就封殺埋呢個空間。」

他斥，當局至今未就單方面終止合約及清場，作出任何具體解釋及對話，強調：「舊年都做咗，點解今年唔得？好清楚係政府係一路收緊，尤其喺《國安法》下，更加係要將一啲政治口號『清零』同滅聲」；又指食環署昨在該維園支聯會原攤檔張貼通告，聲稱因為「疫情關係」而關閉該處設施，「明明係政治封殺，都唔敢整返一張正經嘅通告」。

李指，支聯會未來會繼續競投維園年宵攤檔，但預計已被當局列入黑名單：「我哋試就一定試，但亦一定打定輸數，要搵Plan B（場地）先得」，同時表明今年六四會堅持在維園點起悼念六四事件的燭光，約定巿民「六四維園見」。

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